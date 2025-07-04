Нафта дешевшає на тлі підтвердження Іраном відданості ядерному договору

Нафта впала в ціні в п'ятницю після того, як Іран підтвердив свою прихильність до ядерного нерозповсюдження і на тлі очікувань, що основні виробники погодяться збільшити видобуток у ці вихідні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 35 центів, або 0,51%, до $68,45 за барель до 07:30 за Гринвічем (10:30 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 25 центів, або 0,37%, до $66,75.

Торгівля була ослаблена через свято на честь Дня незалежності США.

Американський новинний сайт Axios повідомив у четвер, що США планують зустрітися з Іраном наступного тижня, щоб відновити ядерні переговори, тоді як міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран, як і раніше, прихильний до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Новини четверга про те, що США готуються відновити ядерні переговори з Іраном, і роз'яснення Аракчі про те, що співпраця з атомним агентством ООН не була припинена, значно знижують загрозу нового спалаху воєнних дій", - заявила Вандана Гарі, засновник компанії аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Коментарі Аракчі прозвучали наступного дня після того, як Тегеран ухвалив закон про призупинення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН, Міжнародним агентством з атомної енергії.

Іран офіційно призупинив співпрацю з МАГАТЕ

"Але коригування цін, можливо, відкладеться до понеділка, коли США відновлять роботу після довгих вихідних і ухвалить рішення ОПЕК+ у неділю, яке, ймовірно, призведе до підвищення цільового показника на 411 000 барелів на добу у серпні", - заявила Гарі.

ОПЕК+, найбільша у світі група виробників нафти, збирається оголосити про збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу у серпні, прагнучи повернути собі частку ринку, повідомили агентству Reuters чотири делегати групи.

Тим часом, невизначеність щодо митної політики США відновилася з наближенням закінчення 90-денної паузи у підвищенні ставок мит.

Трамп особисто вирішить долю митних переговорів після 9 липня

Вашингтон почне розсилати листи країнам у п'ятницю із зазначенням митних ставок, які їм доведеться застосувати до товарів, що відправляються до Сполучених Штатів, що є явним відходом від попередніх обіцянок укласти багато окремих торгових угод, пише видання.

Президент США Дональд Трамп повідомив журналістам перед від'їздом до Айови у четвер, що листи будуть надіслані до 10 країн одночасно, в них будуть вказані митні ставки від 20% до 30%.

90-денна пауза Трампа у підвищенні мит США закінчується 9 липня, і кілька великих торгових партнерів ще не уклали торгових угод, включаючи Європейський Союз та Японію.

США ввели санкції в четвер проти мережі, яка займається контрабандою іранської нафти під виглядом іракської нафти, і проти фінансової установи, яку контролює "Хезболла", повідомило Міністерство фінансів країни.

Однак міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід ібн Салман зустрівся з президентом Трампом та іншими офіційними особами у Білому домі, щоб обговорити зусилля щодо деескалації з Іраном, повідомляють ЗМІ.

Трамп також заявив у четвер, що зустрінеться з представниками Ірану "за потреби".

Окремо Barclays заявив, що підвищив свій прогноз цін на нафту марки Brent на $6 до $72 за барель на 2025 рік та на $10 до $70 за барель на 2026 рік у зв'язку з покращенням перспектив попиту.

Доходи росії від нафти і газу у червні впали до 2-річного мінімуму