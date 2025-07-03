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Доходи росії від нафти і газу у червні впали до 2-річного мінімуму

Київ • УНН

 • 249 перегляди

Доходи росії від нафти та газу в червні скоротилися на 33,7% порівняно з минулим роком, досягнувши найнижчого рівня з січня 2023 року. Падіння світових цін на сиру нафту та зміцнення рубля зменшують прибутковість нафтових компаній та навантажують федеральний бюджет.

Доходи росії від нафти і газу у червні впали до 2-річного мінімуму

Доходи Росії від нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному обчисленні,  досягши цінової позначки у 6,29 мільярда доларів - це є найнижчим рівнем з січня 2023 року. Падіння світових цін на сиру нафту та поточний стан рубля вказує на те, що кожен барель приносив кремлю менше коштів.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Падіння ціни на сиру нафту та сильний рубль скоротили доходи рф від нафти до 2-річного мінімуму.

Порівняно з минулим роком, сукупні доходи росії від податків на нафту та газ скоротилися на третину. За даними Вloomberg - це майже 495 мільярдів рублів. Відповідний рівень доходів є найнижчим показником для росії з січня 2023 року.

Міністерство розрахувало червневі доходи Росії від нафти на основі ціни Urals у травні в 52,08 долара за барель. Це найнижча ціна на ключовий експортний сорт країни з березня 2023 року

- пише Вloomberg із посиланням на аналітичні дані.

З іншої сторони рубль зміцнився. Але зміцнення рубля зменшує стимули до експорту. Це також підриває прибутковість нафтових компаній, вказує автор матеріалу: 

  • федеральний бюджет, який приблизно на третину своїх доходів залежить від податків на нафту та газ, суттєво навантажується.

    Міцніша валюта означає, що Росія та її виробники нафти отримують менше рублів за кожен барель, який вони прокачують та продають. Це підриває прибутковість компаній та навантажує федеральний бюджет, який залежить від податків на нафту та газ приблизно на третину своїх доходів.

    - пише Вloomberg.

    У той же час, національна скарбниця росії вже достатньо довго і суттєво обтяжена багатомільярдними витратами на війну рф в Україні.

    Нагадаємо

    Раніше УНН передавав, що за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", росія продовжує отримувати значні доходи від продажу нафти, газу та енергоресурсів. Країна-агресор заробила близько 13 мільярдів доларів лише у квітні. 

    Ігор Тележніков

    Ігор Тележніков

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