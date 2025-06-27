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Сибіга: “Тільки за квітень цього року росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 млрд доларів”

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

росія продовжує отримувати значні доходи від продажу нафти, газу та енергоресурсів, заробивши близько 13 мільярдів доларів лише у квітні. Це перевищує її щоденні витрати на агресію проти України, тоді як російські ракети та дрони містять іноземні компоненти.

Сибіга: “Тільки за квітень цього року росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 млрд доларів”

москва досі отримує значні доходи на війну проти України, зокрема від продажу нафти, газу, а також енергоресурсів, на чому лише за квітень вона отримала 13 млрд доларів доходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Деталі

На жаль, москва досі отримує значні доходи на свою імперіалістичну війну. Часто не лише завдяки торгівлі з третіми країнами країнами, але із учасниками санкційної коаліції. Зокрема, російська нафта, газ та пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету росії, продовжують потрапляти на європейські ринки. Продовжують потрапляти через лазінки та непрямі канали. Тільки за квітень цього року росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 млрд доларів. Причому цьому один день агресії кремля коштує 1 млрд приблизно. Тобто росія досі заробляє значно більше, ніж витрачає на геноцидальну агресію в Україні

- сказав Сибіга.

За його словами, атаки на мирних українців, цивільну інфраструктуру та житлові райони, що стоять все більш масованими, свідчать, що росія досі знаходить доступ до критично важливих компонентів: сировини, обладнання та програмного забезпечення.

За результатом аналізу решток російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу. росія має бути відірвана від критичних компонентів для оборонної промисловості. Це один з елементів примусу до миру. Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструменти, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Ціни на нафту в п'ятницю прямували до найбільш різкого падіння у тижневому вираженні з березня 2023 року, на тлі того, як відсутність суттєвих перебоїв з поставками через ірано-ізраїльський конфлікт призвела до випаровування будь-якої премії за ризик.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
Україна
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