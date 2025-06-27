Сибига: “Только за апрель этого года Россия заработала от продажи энергоресурсов около 13 млрд долларов”

Москва до сих пор получает значительные доходы от войны против Украины, в частности от продажи нефти, газа, а также энергоресурсов, на чём только за апрель она получила 13 млрд долларов дохода.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

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К сожалению, Москва до сих пор получает значительные доходы на свою империалистическую войну. Часто не только благодаря торговле с третьими странами, но и с участниками санкционной коалиции. В частности, российская нефть, газ и связанные продукты, которые обеспечивают до 50% поступлений в федеральный бюджет России, продолжают попадать на европейские рынки. Продолжают попадать через лазейки и непрямые каналы. Только за апрель этого года Россия заработала от продажи энергоресурсов около 13 млрд долларов. Причём один день агрессии кремля стоит примерно 1 млрд. То есть Россия до сих пор зарабатывает значительно больше, чем тратит на геноцидальную агрессию в Украине - сказал Сибига.

По его словам, атаки на мирных украинцев, гражданскую инфраструктуру и жилые районы, которые становятся всё более массированными, свидетельствуют, что Россия до сих пор находит доступ к критически важным компонентам: сырью, оборудованию и программному обеспечению.

По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно выявляем иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира. Россия должна быть оторвана от критических компонентов для оборонной промышленности. Это один из элементов принуждения к миру. Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструменты, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики - добавил Сибига.

Напомним

Цены на нефть в пятницу стремились к наиболее резкому падению в недельном выражении с марта 2023 года, на фоне того, как отсутствие существенных перебоев с поставками из-за ирано-израильского конфликта привело к испарению любой премии за риск.