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Нефть марки Brent

Нефть дешевеет на фоне подтверждения Ираном приверженности ядерному договору

Киев • УНН

 • 367 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI снизились на фоне подтверждения Ираном приверженности ядерному нераспространению и ожиданий увеличения добычи ОПЕК+. США планируют возобновить ядерные переговоры с Ираном на следующей неделе.

Нефть дешевеет на фоне подтверждения Ираном приверженности ядерному договору

Нефть упала в цене в пятницу после того, как Иран подтвердил свою приверженность ядерному нераспространению и на фоне ожиданий, что основные производители согласятся увеличить добычу в эти выходные, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 35 центов, или 0,51%, до $68,45 за баррель к 07:30 по Гринвичу (10:30 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 25 центов, или 0,37%, до $66,75.

Торговля была ослаблена из-за праздника в честь Дня независимости США.

Американский новостной сайт Axios сообщил в четверг, что США планируют встретиться с Ираном на следующей неделе, чтобы возобновить ядерные переговоры, тогда как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран по-прежнему привержен Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Новости четверга о том, что США готовятся возобновить ядерные переговоры с Ираном, и разъяснение Аракчи о том, что сотрудничество с атомным агентством ООН не было прекращено, значительно снижают угрозу новой вспышки военных действий", - заявила Вандана Гари, основатель компании анализа рынка нефти Vanda Insights.

Комментарии Аракчи прозвучали на следующий день после того, как Тегеран принял закон о приостановлении сотрудничества с ядерным надзорным органом ООН, Международным агентством по атомной энергии.

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"Но корректировка цен, возможно, отложится до понедельника, когда США возобновят работу после долгих выходных и примут решение ОПЕК+ в воскресенье, которое, вероятно, приведет к повышению целевого показателя на 411 000 баррелей в сутки в августе", - заявила Гари.

ОПЕК+, крупнейшая в мире группа производителей нефти, собирается объявить об увеличении добычи на 411 000 баррелей в сутки в августе, стремясь вернуть себе долю рынка, сообщили агентству Reuters четыре делегата группы.

Тем временем, неопределенность относительно таможенной политики США возобновилась с приближением окончания 90-дневной паузы в повышении ставок пошлин.

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Вашингтон начнет рассылать письма странам в пятницу с указанием таможенных ставок, которые им придется применить к товарам, отправляемым в Соединенные Штаты, что является явным отходом от предыдущих обещаний заключить много отдельных торговых соглашений, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам перед отъездом в Айову в четверг, что письма будут отправлены в 10 стран одновременно, в них будут указаны таможенные ставки от 20% до 30%.

90-дневная пауза Трампа в повышении пошлин США заканчивается 9 июля, и несколько крупных торговых партнеров еще не заключили торговых соглашений, включая Европейский Союз и Японию.

США ввели санкции в четверг против сети, которая занимается контрабандой иранской нефти под видом иракской нефти, и против финансового учреждения, контролируемого "Хезболлой", сообщило Министерство финансов страны.

Однако министр обороны Саудовской Аравии принц Халид ибн Салман встретился с президентом Трампом и другими официальными лицами в Белом доме, чтобы обсудить усилия по деэскалации с Ираном, сообщают СМИ.

Трамп также заявил в четверг, что встретится с представителями Ирана "по мере необходимости".

Отдельно Barclays заявил, что повысил свой прогноз цен на нефть марки Brent на $6 до $72 за баррель на 2025 год и на $10 до $70 за баррель на 2026 год в связи с улучшением перспектив спроса.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Barclays
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
ОПЕК
Международное агентство по атомной энергии
Белый дом
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