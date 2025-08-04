Нефть дешевеет на фоне наращивания добычи ОПЕК+ в сентябре

Цены на нефть упали в понедельник после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном значительном увеличении добычи в сентябре, что способствовало росту предложения, однако опасения по поводу перебоев с поставками российской нефти крупному импортеру Индии ограничили потери, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 18 центов, или 0,26%, до 69,49 доллара за баррель к 04:56 по Гринвичу (07:56 по Киеву), в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 67,21 доллара за баррель, что на 12 центов, или 0,18%, ниже, после того, как оба контракта закрылись примерно на 2 доллара за баррель ниже в пятницу.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) в воскресенье договорились увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре, что стало очередным шагом в серии ускоренных темпов роста добычи для восстановления доли рынка. В качестве причин своего решения организация назвала здоровую экономику и низкий уровень запасов.

Этот шаг, соответствующий ожиданиям рынка, знаменует собой полную и скорейшую отмену крупнейшего раунда сокращения добычи ОПЕК+, а также отдельное увеличение добычи в Объединенных Арабских Эмиратах примерно на 2,5 млн баррелей в сутки, или около 2,4% от мирового спроса.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что фактическое увеличение предложения со стороны восьми стран ОПЕК+, которые увеличили добычу с марта, составит 1,7 млн баррелей в сутки, на фоне того, как другие члены группы сократили добычу после сверхпроизводства.

"Хотя политика ОПЕК+ остается гибкой, а геополитические перспективы неопределенными, мы исходим из того, что ОПЕК+ сохранит необходимую добычу без изменений после сентября", - говорится в аналитической записке, добавляя, что рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, вероятно, не оставит места для дополнительных баррелей.

Аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт отметила: "Ставка на то, что рынок сможет поглотить дополнительные баррели, похоже, оправдала себя для владельцев свободных мощностей этим летом, поскольку цены не так уж и далеки от уровня, существовавшего до введения пошлин в "день освобождения"".

Тем не менее, инвесторы, как и раньше, опасаются дальнейших санкций США против Ирана и россии, которые могут привести к перебоям в поставках. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% вторичные пошлины для покупателей российской нефти, пытаясь оказать давление на москву и заставить ее прекратить войну в Украине.

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Как минимум два судна с российской нефтью, предназначенной для нефтеперерабатывающих заводов в Индии, были перенаправлены в другие пункты назначения после введения новых санкций США, сообщили торговые источники в пятницу и показали торговые потоки LSEG.

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Это ставит под угрозу поставки около 1,7 млн баррелей нефти в сутки, если индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратят закупать российскую нефть, отмечают аналитики ING во главе с Уорреном Паттерсоном.

Это потенциально может свести на нет ожидаемый профицит в четвертом квартале и в 2026 году и предоставить ОПЕК+ возможность начать отказ от следующего раунда сокращения поставок в 1,66 млн баррелей в сутки, добавили они.

Однако два источника в правительстве Индии сообщили Reuters в субботу, что страна продолжит закупать нефть в россии, несмотря на угрозы Трампа.

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На рынке также царит беспокойство относительно влияния американских пошлин на мировой экономический рост и потребление топлива, особенно после того, как опубликованные в пятницу экономические данные США о росте занятости оказались ниже ожиданий.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, что пошлины, введенные на прошлой неделе в отношении десятков стран, вероятно, останутся в силе, а не будут снижены в рамках переговоров.

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