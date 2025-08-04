"Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о существенном повышении пошлин на импорт из Индии. Причиной является активная торговля Дели с Россией и перепродажа российской нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил в True Social, что существенно повысит пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли с Россией. Американский лидер обвинил Дели в наживе на российской нефти, несмотря на войну в Украине, пишет УНН.
Индия не только покупает огромное количество российской нефти, но и продает большую часть приобретенной нефти на открытом рынке для получения большой прибыли. Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская боевая машина. Из-за этого я существенно повышу тариф, который Индия платит США
Напомним
Ранее УНН писал, что Indian Oil Corp закупила 7 миллионов баррелей сырой нефти из США, Канады и Абу-Даби с поставкой в сентябре. Это произошло после приостановки закупок российской нефти, частично заменяя ее объемы.