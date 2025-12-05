$42.180.02
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 5998 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
14:41 • 11707 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 27586 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 24164 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 29115 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 41145 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48111 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 40919 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 71777 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Профспілка звинувачує іспанського постачальника Airbus у збоях на заводах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Іспанська профспілка UGT FICA Sevilla звинувачує Sofitec Aero SL, постачальника Airbus, у фальсифікації даних та використанні прострочених матеріалів. Це стосується деталей для популярної моделі Airbus A320, що призвело до скорочення поставок.

Профспілка звинувачує іспанського постачальника Airbus у збоях на заводах - ЗМІ

Іспанський постачальник, відповідальний за неналежну якість найпопулярнішого літака Airbus SE, звинувачується місцевою профспілкою у масштабніших виробничих проблемах, йдеться в листі, направленому генеральному директору авіавиробника, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Іспанська профспілка профспілок UGT FICA Sevilla заявила, що компанія Sofitec Aero SL підробляла дати на кількох етапах виробничого процесу, щоб деталі відповідали специфікаціям Airbus, йдеться у листі профспілки від 5 грудня, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News.

Airbus терміново оновлює програмне забезпечення на літаках A320 після інциденту з системами керування польотом28.11.25, 20:23 • 8886 переглядiв

У службовій записці генеральному директору Гійому Форі профспілка розкрила низку інших випадків неналежної якості, виявлених у севільській компанії Sofitec, включаючи використання прострочених фарб та герметиків, а також проведення несанкціонованого ремонту деталей із вуглецевого волокна. За даними профспілки, про ці факти повідомили самі працівники.

В Airbus заявили, що не можуть коментувати конкретні заяви профспілки.

Авіарейси по світу в хаосі через відкликання бестселера Airbus напередодні святкового сезону29.11.25, 09:17 • 4440 переглядiв

"Ми завжди підтримуємо відкритий канал зв'язку з усіма учасниками ланцюжка постачання. Хоча ми не можемо підтвердити або прокоментувати цю конкретну заяву, ми вжили заходів щодо її усунення, як тільки вона була виявлена ​​під час нашої внутрішньої процедури контролю якості", — повідомила компанія в електронному листі.

Sofitec не відповіла на неодноразові запити щодо коментарів.

Додамо

Звинувачення висунуті проти постачальника найпопулярнішої моделі Airbus A320. Дефекти якості панелей, вироблених Sofitec, змусили авіавиробника скоротити запланований на 2025 рік термін постачання через обсяг необхідних перевірок. У своєму листі профспілка не згадала про недоліки якості, які могли призвести до проблем з панелями.

Цього тижня Airbus повідомила, що виявила в передній частині свого A320 панелі, поставлені Sofitec, які виявилися або надто товстими, або надто тонкими та потребують додаткових перевірок.

Загалом понад 600 літаків, деякі з яких уже експлуатуються, мають пройти перевірки.

Airbus вдруге за тиждень зіткнулась із дефектом у літаках A320: після збою у програмному забезпеченні виявлено проблеми у фюзеляжі01.12.25, 15:36 • 4568 переглядiв

Антоніна Туманова

