Профспілка звинувачує іспанського постачальника Airbus у збоях на заводах - ЗМІ

Іспанський постачальник, відповідальний за неналежну якість найпопулярнішого літака Airbus SE, звинувачується місцевою профспілкою у масштабніших виробничих проблемах, йдеться в листі, направленому генеральному директору авіавиробника, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Іспанська профспілка профспілок UGT FICA Sevilla заявила, що компанія Sofitec Aero SL підробляла дати на кількох етапах виробничого процесу, щоб деталі відповідали специфікаціям Airbus, йдеться у листі профспілки від 5 грудня, з яким ознайомилося агентство Bloomberg News.

У службовій записці генеральному директору Гійому Форі профспілка розкрила низку інших випадків неналежної якості, виявлених у севільській компанії Sofitec, включаючи використання прострочених фарб та герметиків, а також проведення несанкціонованого ремонту деталей із вуглецевого волокна. За даними профспілки, про ці факти повідомили самі працівники.

В Airbus заявили, що не можуть коментувати конкретні заяви профспілки.

"Ми завжди підтримуємо відкритий канал зв'язку з усіма учасниками ланцюжка постачання. Хоча ми не можемо підтвердити або прокоментувати цю конкретну заяву, ми вжили заходів щодо її усунення, як тільки вона була виявлена ​​під час нашої внутрішньої процедури контролю якості", — повідомила компанія в електронному листі.

Sofitec не відповіла на неодноразові запити щодо коментарів.

Звинувачення висунуті проти постачальника найпопулярнішої моделі Airbus A320. Дефекти якості панелей, вироблених Sofitec, змусили авіавиробника скоротити запланований на 2025 рік термін постачання через обсяг необхідних перевірок. У своєму листі профспілка не згадала про недоліки якості, які могли призвести до проблем з панелями.

Цього тижня Airbus повідомила, що виявила в передній частині свого A320 панелі, поставлені Sofitec, які виявилися або надто товстими, або надто тонкими та потребують додаткових перевірок.

Загалом понад 600 літаків, деякі з яких уже експлуатуються, мають пройти перевірки.

