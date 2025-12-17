$42.180.06
Европейские авиационные регуляторы требуют проверок самолетов Airbus A320 из-за дефектов панелей

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза предлагает проверить самолеты Airbus SE A320 и требует ремонта панелей, обнаруженных на фюзеляжах, не соответствующих спецификациям, из-за проблемы качества в производстве. Всего 628 самолетов содержат панели, которые могут быть слишком толстыми или слишком тонкими, из них около 170 уже эксплуатируются.

Европейские авиационные регуляторы требуют проверок самолетов Airbus A320 из-за дефектов панелей

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза предлагает провести проверки некоторых самолетов Airbus SE A320 и потребовать от перевозчиков ремонта любых панелей, обнаруженных на фюзеляжах, не соответствующих спецификациям, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Операторы, получившие самолеты семейства A320 с потенциально несоответствующими деталями, должны будут измерить их толщину, если применяются определенные условия, и сообщить о своих выводах Airbus, согласно директиве EASA, опубликованной в среду. Директива о летной годности открыта для общественного обсуждения до 14 января.

Сообщение появилось после того, как "поставщик Airbus обнаружил проблему с качеством в производстве, что привело к потенциальным отклонениям от заданной толщины различных панелей фюзеляжа, поставленных Airbus", – заявил регулятор.

"Это состояние, если его не обнаружить и не исправить, в сочетании с определенными условиями ремонта, может повлиять на структурную целостность самолета", – заявило EASA.

Днем ранее Airbus опубликовал так называемую передачу оператора оповещений авиакомпаниям относительно проблемы и серийных номеров самолетов, которые потенциально могут быть затронуты.

Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ05.12.25, 20:28 • 4610 просмотров

Панели были изготовлены компанией Sofitec Aero SL, и Airbus ранее заявил, что реализует совместный план с испанским поставщиком, который включает привлечение специалистов по качеству и цепочкам поставок на производственную площадку в Севилье.

Поставщик находится в центре недавних проблем с контролем качества, которые заставили Airbus сократить свою целевую поставку до 2025 года. В общей сложности 628 самолетов содержат панели, которые могут быть слишком толстыми или слишком тонкими из-за производственных проблем, сообщало Bloomberg в начале этого месяца.

Большинство этих самолетов все еще находятся в Airbus, хотя около 170 сейчас летают.

Большинство этих самолетов все еще находятся в Airbus, хотя около 170 сейчас летают.

Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже01.12.25, 15:36 • 4699 просмотров

Авиакомпании, ранее выполнявшие ремонт соответствующих панелей, должны будут проверить эти участки на необходимую толщину в течение 14 дней после вступления в силу директивы. Airbus предоставит им инструкции по ремонту, если панели не соответствуют спецификациям.

Еще одну проверку полной панели необходимо будет провести в течение шести месяцев после вступления в силу директивы.

Профсоюз, представляющий работников Sofitec, ранее обвинил поставщика в более широких проблемах на его заводе, в частности в фальсификации дат производственного процесса и использовании просроченных материалов. Профсоюз также заявил, что компания подверглась нападкам со стороны правительственных инспекторов из-за нарушения стандартов охраны труда и безопасности.

Airbus заявила, что не может комментировать конкретные заявления профсоюза.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Техника
Серия Airbus A320
Airbus
Bloomberg L.P.
Севилья