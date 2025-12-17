Европейские авиационные регуляторы требуют проверок самолетов Airbus A320 из-за дефектов панелей
Киев • УНН
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза предлагает проверить самолеты Airbus SE A320 и требует ремонта панелей, обнаруженных на фюзеляжах, не соответствующих спецификациям, из-за проблемы качества в производстве. Всего 628 самолетов содержат панели, которые могут быть слишком толстыми или слишком тонкими, из них около 170 уже эксплуатируются.
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза предлагает провести проверки некоторых самолетов Airbus SE A320 и потребовать от перевозчиков ремонта любых панелей, обнаруженных на фюзеляжах, не соответствующих спецификациям, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Операторы, получившие самолеты семейства A320 с потенциально несоответствующими деталями, должны будут измерить их толщину, если применяются определенные условия, и сообщить о своих выводах Airbus, согласно директиве EASA, опубликованной в среду. Директива о летной годности открыта для общественного обсуждения до 14 января.
Сообщение появилось после того, как "поставщик Airbus обнаружил проблему с качеством в производстве, что привело к потенциальным отклонениям от заданной толщины различных панелей фюзеляжа, поставленных Airbus", – заявил регулятор.
"Это состояние, если его не обнаружить и не исправить, в сочетании с определенными условиями ремонта, может повлиять на структурную целостность самолета", – заявило EASA.
Днем ранее Airbus опубликовал так называемую передачу оператора оповещений авиакомпаниям относительно проблемы и серийных номеров самолетов, которые потенциально могут быть затронуты.
Профсоюз обвиняет испанского поставщика Airbus в сбоях на заводах - СМИ05.12.25, 20:28 • 4610 просмотров
Панели были изготовлены компанией Sofitec Aero SL, и Airbus ранее заявил, что реализует совместный план с испанским поставщиком, который включает привлечение специалистов по качеству и цепочкам поставок на производственную площадку в Севилье.
Поставщик находится в центре недавних проблем с контролем качества, которые заставили Airbus сократить свою целевую поставку до 2025 года. В общей сложности 628 самолетов содержат панели, которые могут быть слишком толстыми или слишком тонкими из-за производственных проблем, сообщало Bloomberg в начале этого месяца.
Читайте также: Airbus видит неудачи и восстановление Boeing, поскольку сценарий быстро меняется
Большинство этих самолетов все еще находятся в Airbus, хотя около 170 сейчас летают.
Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже01.12.25, 15:36 • 4699 просмотров
Авиакомпании, ранее выполнявшие ремонт соответствующих панелей, должны будут проверить эти участки на необходимую толщину в течение 14 дней после вступления в силу директивы. Airbus предоставит им инструкции по ремонту, если панели не соответствуют спецификациям.
Еще одну проверку полной панели необходимо будет провести в течение шести месяцев после вступления в силу директивы.
Профсоюз, представляющий работников Sofitec, ранее обвинил поставщика в более широких проблемах на его заводе, в частности в фальсификации дат производственного процесса и использовании просроченных материалов. Профсоюз также заявил, что компания подверглась нападкам со стороны правительственных инспекторов из-за нарушения стандартов охраны труда и безопасности.
Airbus заявила, что не может комментировать конкретные заявления профсоюза.