Німеччина "обере шлях" до розробки нового винищувача до березня 2027 року - Пісторіус

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у СБУ після затримань у справі "Карфаген"

Буданов визнав порушення та сплатить штраф за російську мову під час сутичок під Києвом

Зеленський доручив підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві

ФІФА відмовляється від планів розширення наступного Чемпіонату світу

Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури

Європа наполягає на тому, щоб путін припинив війну в Україні, перш ніж обговорювати "занепокоєння" рф - Bloomberg

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