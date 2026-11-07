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Таймс

Германия «выберет путь» к разработке нового истребителя к марту 2027 года — Писториус

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Берлин планирует к концу марта 2027 года определить формат разработки нового истребителя. Рассматривается участие в GCAP или проект Airbus.

Германия «выберет путь» к разработке нового истребителя к марту 2027 года — Писториус
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает, что до конца марта 2027 года будет принято принципиальное решение относительно разработки новой боевой авиационной системы. Об этом он заявил в комментариях, опубликованных в субботу, передает УНН со ссылкой на dpa.

В разговоре с медиагруппой Funke Писториус отметил, что очень хотел бы, чтобы немецкая аэрокосмическая промышленность сыграла свою роль в создании нового истребителя — особенно после того, как ранее в этом году был закрыт франко-германский проект FCAS.

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По его словам, немецкая промышленность не сможет реализовать такой проект самостоятельно, однако она заинтересована в налаживании сотрудничества с международными партнерами.

"В настоящее время рассматриваются два варианта. Один из них — участие в Глобальной боевой авиационной программе (GCAP), в которую вовлечены Великобритания, Италия и Япония. Мы уже ведем переговоры по этому поводу", — сообщил он.

"Нам, например, следует выяснить, не приведет ли участие Германии к существенным задержкам, что было бы вряд ли приемлемо для всех сторон", — добавил Писториус.

Второй вариант предусматривает, что компания Airbus могла бы разработать собственный проект в сотрудничестве с другими европейскими партнерами, ориентируясь на начало 2040-х годов.

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В октябре премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу совместно разработать новый истребитель в рамках программы GCAP.

Франко-германский проект истребителя FCAS потерпел крах, поскольку после многолетних переговоров стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Антонина Туманова

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Airbus
Фридрих Мерц
Борис Писториус
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Италия
Германия
Япония