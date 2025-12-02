Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю - Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня здійснить четвертий державний візит до Китаю, на тлі того, як Європа прагне знайти баланс між економічними та безпековими загрозами з боку Пекіна і залежністю від другої за величиною економіки світу в період глобальних торговельних потрясінь, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У минулому Макрон прагнув продемонструвати потужний європейський фронт у відносинах з Китаєм, одночасно намагаючись не провокувати ворожість з боку Пекіна, чия зростаюча напористість випробовує торгові, військові та дипломатичні зв'язки, зазначають аналітики.

"Він повинен чітко дати зрозуміти керівництву Китаю, що Європа відреагує на зростаючі економічні та безпекові загрози з боку Пекіна, водночас запобігаючи ескалації напруженості, яка може призвести до повномасштабної торговельної війни та дипломатичного провалу", – сказав Reuters Ноа Баркін, аналітик з питань Китаю з Rhodium Group.

"Це нелегке повідомлення, щоб донести", – сказав він.

Макрон, який розпочне свою поїздку з відвідування Забороненого міста в Пекіні в середу, зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у четвер у столиці, а потім знову в п'ятницю під час поїздки до Ченду, що в південно-західній провінції Сичуань.

Його візит відбувається після напруженої поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у липні, коли вона заявила, що зв'язки між ЄС та Китаєм перебувають у "переломному моменті".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідають Китай на початку наступного року.

Торговельна напруженість між Китаєм та Європою зросла, на тлі того, як дешевий китайський експорт, зокрема в сталеливарному секторі після того, як його виключили з ринку США, завдає удару по значній частині європейської промисловості.

У Європі також існує занепокоєння щодо зростаючої технологічної переваги Китаю в секторі електромобілів (EV) та його домінування в переробці рідкісноземельних елементів, що може загрожувати постачанням для критично важливих європейських галузей промисловості.

На тлі того, як мита Вашингтона стискають світову торгівлю, Пекін користується можливістю представити себе як партнера для бізнесу, сподіваючись заспокоїти європейські занепокоєння щодо підтримки Китаєм росії та її промислової моделі, що субсидується державою.

Напередодні візиту радники Макрона заявили, що він наполягатиме на перебалансуванні динаміки торгівлі, щоб Китай збільшив внутрішнє споживання, і сподівається, що "вигоди від інновацій можна буде розділити", щоб Європа отримала доступ до китайських технологій.

Щоб боротися зі зростаючим занепокоєнням щодо торгівлі з Китаєм, очікується, що ЄС представить нову доктрину економічної безпеки, яка може дозволити блоку використовувати свій набір торговельних інструментів більш агресивно щодо Китаю.

Франція, чиї виробники автомобілів мають незначні продажі в Китаї, але перебувають під тиском, щоб успішно перейти на електромобілі вдома, підтримала прагнення Єврокомісії підвищити мита на імпорт китайських електромобілів, пише видання.

Вона також була втягнута в суперечку з Пекіном, яка тривала понад рік через китайське розслідування імпорту бренді, крок, який широко розглядається як відповідь Китаю на підтримку Францією мит на електромобілі, перш ніж їй запропонували відтермінування.

Попри нещодавнє відкриття нової складальної лінії в Китаї, Airbus навряд чи отримає довгоочікуване замовлення до 500 літаків під час візиту Макрона, повідомили джерела в галузі. Такі угоди дають Пекіну важелі впливу на Вашингтон, який наполягає на нових зобов'язаннях щодо закупівлі Boeing.

Макрон також прагнутиме не повторювати помилок своєї останньої поїздки у 2023 році, коли його зауваження щодо Тайваню в інтерв'ю під час польоту додому викликали негативну реакцію у Сполучених Штатах.

"Макрон не може дозволити собі вести себе необдумано, як у 2023 році", - заявив Баркін, додавши, що його коментарі, у яких він, схоже, відмовлявся приймати бік Китаю або США, "намалювали помилкову картину того, якою насправді була політика Франції щодо Китаю".

Французькі радники заявили, що Макрон наполягатиме на збереженні статус-кво на Тайвані і закликатиме Китай не загострювати ситуацію після недавніх заяв Японії про острів, який спровокував дипломатичну сварку з Пекіном.

"Я очікую, що цього разу він буде дисциплінованішим, - сказав Баркін. - Для Франції та Європи на кону набагато більше".

Макрон вирушає до Пекіна, де спробує переконати Сі Цзіньпіна тиснути на кремль для припинення вогню в Україні