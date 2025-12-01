Макрон вирушає до Пекіна, де спробує переконати Сі Цзіньпіна тиснути на кремль для припинення вогню в Україні

Французький президент Еммануель Макрон цього тижня вирушає до Пекіна, де має намір переконати Сі Цзіньпіна використати свій вплив на кремль для досягнення припинення вогню в Україні. Про це повідомляє BFMtv, пише УНН.

У середу Макрон розпочне триденний державний візит до Китаю – четвертий від моменту його обрання президентом. На тлі активізації дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні, французький лідер сподівається переконати китайського президента Сі Цзіньпіна чинити тиск на москву та сприяти досягненню припинення вогню.

Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню

Перед поїздкою Париж уже окреслив основні очікування. Серед них – посилення зусиль Китаю щодо впливу на рф та перегляд торговельних дисбалансів у відносинах із Європейським Союзом.

У французькому МЗС підтвердили цю позицію.

Ми розраховуємо на Китай, постійного члена Ради Безпеки, що він, як і ми, чинитиме тиск на росію, щоб росія та, зокрема, володимир путін, нарешті могли домовитися про припинення вогню