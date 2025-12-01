Макрон вирушає до Пекіна, де спробує переконати Сі Цзіньпіна тиснути на кремль для припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня здійснить триденний державний візит до Китаю, щоб переконати Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль для досягнення припинення вогню в Україні. Париж також очікує посилення зусиль Китаю щодо впливу на РФ та перегляду торговельних дисбалансів з ЄС.
Французький президент Еммануель Макрон цього тижня вирушає до Пекіна, де має намір переконати Сі Цзіньпіна використати свій вплив на кремль для досягнення припинення вогню в Україні. Про це повідомляє BFMtv, пише УНН.
Деталі
У середу Макрон розпочне триденний державний візит до Китаю – четвертий від моменту його обрання президентом. На тлі активізації дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні, французький лідер сподівається переконати китайського президента Сі Цзіньпіна чинити тиск на москву та сприяти досягненню припинення вогню.
Перед поїздкою Париж уже окреслив основні очікування. Серед них – посилення зусиль Китаю щодо впливу на рф та перегляд торговельних дисбалансів у відносинах із Європейським Союзом.
У французькому МЗС підтвердили цю позицію.
Ми розраховуємо на Китай, постійного члена Ради Безпеки, що він, як і ми, чинитиме тиск на росію, щоб росія та, зокрема, володимир путін, нарешті могли домовитися про припинення вогню
Очікується, що до кінця тижня сторони обговорять не лише українське питання, але й економічні відносини, які останніми роками стали дедалі напруженішими через зростання конкуренції та торговельні бар’єри.
