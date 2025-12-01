Макрон вирушає до Пекіна, де спробує переконати Сі Цзіньпіна тиснути на кремль для припинення вогню в Україні

$42.270.07
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Ексклюзив
12:41 • 4086 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 11272 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 14246 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 24968 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 17135 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 28919 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36604 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49251 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 41767 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відео
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 24969 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Макрон вирушає до Пекіна, де спробує переконати Сі Цзіньпіна тиснути на кремль для припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня здійснить триденний державний візит до Китаю, щоб переконати Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль для досягнення припинення вогню в Україні. Париж також очікує посилення зусиль Китаю щодо впливу на РФ та перегляду торговельних дисбалансів з ЄС.

Макрон вирушає до Пекіна, де спробує переконати Сі Цзіньпіна тиснути на кремль для припинення вогню в Україні
Фото: AP

Французький президент Еммануель Макрон цього тижня вирушає до Пекіна, де має намір переконати Сі Цзіньпіна використати свій вплив на кремль для досягнення припинення вогню в Україні. Про це повідомляє BFMtv, пише УНН.

Деталі

У середу Макрон розпочне триденний державний візит до Китаю – четвертий від моменту його обрання президентом. На тлі активізації дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні, французький лідер сподівається переконати китайського президента Сі Цзіньпіна чинити тиск на москву та сприяти досягненню припинення вогню.

Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню

Перед поїздкою Париж уже окреслив основні очікування. Серед них – посилення зусиль Китаю щодо впливу на рф та перегляд торговельних дисбалансів у відносинах із Європейським Союзом. 

У французькому МЗС підтвердили цю позицію.

Ми розраховуємо на Китай, постійного члена Ради Безпеки, що він, як і ми, чинитиме тиск на росію, щоб росія та, зокрема, володимир путін, нарешті могли домовитися про припинення вогню 

– заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Culture. 

Очікується, що до кінця тижня сторони обговорять не лише українське питання, але й економічні відносини, які останніми роками стали дедалі напруженішими через зростання конкуренції та торговельні бар’єри.

Зеленський сьогодні зустрічається з Макроном у Парижі для зміцнення підтримки України

Степан Гафтко

