Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню

29 листопада, 18:27 • 10960 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 19592 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 17414 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 17772 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 17878 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14986 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14905 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14064 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14675 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15080 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Популярнi новини
"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу
29 листопада, 19:57
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинки
29 листопада, 20:20
Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції
29 листопада, 20:38
"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф Україні
29 листопада, 21:36
The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів
29 листопада, 21:59
Публікації
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 66267 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
28 листопада, 12:04
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
28 листопада, 10:45
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що путін повинен погодитися на припинення вогню, інакше росію чекають нові санкції. Також, за його словами, Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів рф уже 18 грудня.

Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню

російський диктатор володимир путін повинен буде погодитися на припинення вогню, в іншому випадку на росію чекатимуть нові санкції. Про це в інтерв'ю для La Tribune заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, путін зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до мирного плану президентс США Дональда Трампа, який доопрацювали під час переговорів у Женеві, через невдачі росіян на фронті.

путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку, а також з посиленням підтримки України з боку Європи

- сказав глава французького МЗС.

Він також заявив, що Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ уже наступного місяця, 18 грудня.

"Ми хочемо захистити Україну від фінансових труднощів на найближчі два роки в разі продовження війни. Усе це обговорюватимуть найближчими днями, і я сподіваюся, що рішення ухвалять на засіданні Європейської ради 18 грудня", - зазначив Барро.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Емманюелем Макроном у Парижі для обговорення умов миру та гарантій безпеки.

Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України21.11.25, 15:51 • 2944 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Європейська рада
Емманюель Макрон
Париж
Європа
Володимир Зеленський