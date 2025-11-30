Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що путін повинен погодитися на припинення вогню, інакше росію чекають нові санкції. Також, за його словами, Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів рф уже 18 грудня.
російський диктатор володимир путін повинен буде погодитися на припинення вогню, в іншому випадку на росію чекатимуть нові санкції. Про це в інтерв'ю для La Tribune заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, путін зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до мирного плану президентс США Дональда Трампа, який доопрацювали під час переговорів у Женеві, через невдачі росіян на фронті.
путін повинен погодитися на припинення вогню або змиритися з тим, що на росію чекатимуть нові санкції, які виснажать її економіку, а також з посиленням підтримки України з боку Європи
Він також заявив, що Єврорада може ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ уже наступного місяця, 18 грудня.
"Ми хочемо захистити Україну від фінансових труднощів на найближчі два роки в разі продовження війни. Усе це обговорюватимуть найближчими днями, і я сподіваюся, що рішення ухвалять на засіданні Європейської ради 18 грудня", - зазначив Барро.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Емманюелем Макроном у Парижі для обговорення умов миру та гарантій безпеки.
Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України21.11.25, 15:51 • 2944 перегляди