Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня

российский диктатор владимир путин должен будет согласиться на прекращение огня, в противном случае россию будут ждать новые санкции. Об этом в интервью для La Tribune заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, путин заинтересован в том, чтобы серьезно отнестись к мирному плану президента США Дональда Трампа, который доработали во время переговоров в Женеве, из-за неудач россиян на фронте.

путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику, а также с усилением поддержки Украины со стороны Европы - сказал глава французского МИД.

Он также заявил, что Евросовет может принять решение по замороженным активам РФ уже в следующем месяце, 18 декабря.

"Мы хотим защитить Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года в случае продолжения войны. Все это будут обсуждать в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение примут на заседании Европейского совета 18 декабря", - отметил Барро.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Эмманюэлем Макроном в Париже для обсуждения условий мира и гарантий безопасности.

Решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки: во Франции сделали заявление относительно мирного плана для Украины