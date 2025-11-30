Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что путин должен согласиться на прекращение огня, иначе россию ждут новые санкции. Также, по его словам, Евросовет может принять решение по замороженным активам рф уже 18 декабря.
российский диктатор владимир путин должен будет согласиться на прекращение огня, в противном случае россию будут ждать новые санкции. Об этом в интервью для La Tribune заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, путин заинтересован в том, чтобы серьезно отнестись к мирному плану президента США Дональда Трампа, который доработали во время переговоров в Женеве, из-за неудач россиян на фронте.
путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику, а также с усилением поддержки Украины со стороны Европы
Он также заявил, что Евросовет может принять решение по замороженным активам РФ уже в следующем месяце, 18 декабря.
"Мы хотим защитить Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года в случае продолжения войны. Все это будут обсуждать в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение примут на заседании Европейского совета 18 декабря", - отметил Барро.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Эмманюэлем Макроном в Париже для обсуждения условий мира и гарантий безопасности.
Решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки: во Франции сделали заявление относительно мирного плана для Украины21.11.25, 15:51 • 2944 просмотра