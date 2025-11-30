Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня

$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 10959 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 19589 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 17411 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 17769 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 17875 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14985 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14904 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14064 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14675 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15080 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 16086 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 66271 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 52113 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 59649 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 58136 просмотра
Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что путин должен согласиться на прекращение огня, иначе россию ждут новые санкции. Также, по его словам, Евросовет может принять решение по замороженным активам рф уже 18 декабря.

Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня

российский диктатор владимир путин должен будет согласиться на прекращение огня, в противном случае россию будут ждать новые санкции. Об этом в интервью для La Tribune заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, путин заинтересован в том, чтобы серьезно отнестись к мирному плану президента США Дональда Трампа, который доработали во время переговоров в Женеве, из-за неудач россиян на фронте.

путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику, а также с усилением поддержки Украины со стороны Европы

- сказал глава французского МИД.

Он также заявил, что Евросовет может принять решение по замороженным активам РФ уже в следующем месяце, 18 декабря.

"Мы хотим защитить Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года в случае продолжения войны. Все это будут обсуждать в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение примут на заседании Европейского совета 18 декабря", - отметил Барро.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Эмманюэлем Макроном в Париже для обсуждения условий мира и гарантий безопасности.

Решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки: во Франции сделали заявление относительно мирного плана для Украины21.11.25, 15:51

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский совет
Эмманюэль Макрон
Париж
Европа
Владимир Зеленский