Зеленський відвідає Париж для зустрічі з Макроном: стали відомі дата і порядок денний візиту

Цього понеділка, лише через два тижні після його останньої поїздки до Франції, Президент України Володимир Зеленський буде прийнятий своїм французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі. Про це повідомляє BFMTV з посиланням на Єлисейський палац, інформукє УНН.

Деталі

Очікується, що два лідери "обговорять умови для справедливого та міцного миру, спираючись на Женевські переговори та американський план, а також у тісній консультації з нашими європейськими партнерами". Глави держав також розглянуть роботу, проведену над гарантіями безпеки в рамках Коаліції охочих.

Візит Володимира Зеленського відбувається на тлі політичного ослаблення Президента України після звільнення його правої руки та керівника апарату Андрія Єрмака. Про відставку Єрмака було оголошено невдовзі після того, як у п'ятницю було проведено обшук у будинку цього близького соратника глави держави в рамках розслідування масштабної справи про корупцію - пише видання.

Автори додають, що Київ направив до Сполучених Штатів команду переговірників "для обговорення плану адміністрації Трампа щодо припинення конфлікту з росією".

Нагадаємо

14 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції і зустрівся з президентом країни Емманюелем Макроном.

Зокрема, глави держав підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями