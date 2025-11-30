Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: стали известны дата и повестка дня визита

В этот понедельник, всего через две недели после его последней поездки во Францию, Президент Украины Владимир Зеленский будет принят своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, информирует УНН.

Подробности

Ожидается, что два лидера «обсудят условия для справедливого и прочного мира, опираясь на Женевские переговоры и американский план, а также в тесной консультации с нашими европейскими партнерами». Главы государств также рассмотрят работу, проведенную над гарантиями безопасности в рамках Коалиции желающих.

Визит Владимира Зеленского происходит на фоне политического ослабления Президента Украины после увольнения его правой руки и руководителя аппарата Андрея Ермака. Об отставке Ермака было объявлено вскоре после того, как в пятницу был проведен обыск в доме этого близкого соратника главы государства в рамках расследования масштабного дела о коррупции - пишет издание.

Авторы добавляют, что Киев направил в Соединенные Штаты команду переговорщиков «для обсуждения плана администрации Трампа по прекращению конфликта с Россией».

Напомним

14 ноября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

В частности, главы государств подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни