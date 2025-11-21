Решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки: во Франции сделали заявление относительно мирного плана для Украины

В Елисейском дворце сделали заявление относительно обсуждения лидерами Украины, Франции, Германии и Британии мирного плана и подчеркнули, что все решения "требуют общей поддержки и консенсуса европейских партнеров и союзников по НАТО соответственно", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание приводит комментарий Елисейского дворца о телефонном разговоре, где повторяются ключевые положения других заявлений о "непоколебимой приверженности справедливому и прочному миру" и необходимости "полного вовлечения Украины, сохранения ее суверенитета и обеспечения ее будущей безопасности".

Кроме того, в комментарии отмечено, что "все решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки и консенсуса европейских партнеров и союзников по НАТО соответственно".

Мерц, Макрон и Стармер провели переговоры с Зеленским и подтвердили поддержку Украины - Берлин

Контекст

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования между Россией и Украиной. До этого издание Axios сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине.

Данный план предусматривает фактический российский контроль над всей Донецкой и Луганской областями. В то же время территории, из которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и Россия не сможет размещать там свои войска.

Также план предусматривает возвращение россиянами части земель на Херсонщине и Запорожье после переговоров.

Впоследствии издание Axios сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

Также впоследствии Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters

Напомним

Обозреватель The Telegraph Дэниел ДеПетрис считает план Трампа по Украине нереалистичным и неприемлемым для Киева. Он отметил, что этот план не заслуживает доверия, так как шансы на его воплощение в жизнь крайне малы.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины, бывший постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал план Дональда Трампа информационно-психологической спецоперацией.

Также издание The Telegraph сообщает, что согласно плану Трампа Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над оккупированным Донбассом. Однако сумма этой платы не разглашается.