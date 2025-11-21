Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 2914 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9220 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11319 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21914 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17675 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23889 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24432 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47058 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21914 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23890 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35920 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47059 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 17069 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36610 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42793 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56511 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78238 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Єлисейський палац наголосив, що всі рішення щодо мирного плану для України вимагають спільної підтримки та консенсусу європейських партнерів і союзників НАТО. Заява повторює ключові положення про "непохитну відданість справедливому та міцному миру" та необхідність "повного залучення України, збереження її суверенітету та забезпечення її майбутньої безпеки".

Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України

В Єлисейському палаці зробили заяву щодо обговорення лідерами України, Франції, Німеччини та Британії мирного плану і наголосили, що всі рішення "вимагають спільної підтримки та консенсусу європейських партнерів і союзників щодо НАТО відповідно", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Видання приводить коментар Єлисейського палацу про телефонну розмову, де повторюються ключові положення інших заяв про "непохитну відданість справедливому та міцному миру" та необхідність "повного залучення України, збереження її суверенітету та забезпечення її майбутньої безпеки".

Крім того у коментарі зазначено, що "всі рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки та консенсусу європейських партнерів і союзників щодо НАТО відповідно".

Мерц, Макрон і Стармер провели переговори із Зеленським і підтвердили підтримку України - Берлін21.11.25, 14:30 • 1512 переглядiв

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Також згодом Axios опублікувало 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters21.11.25, 15:06 • 9250 переглядiв

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Також видання The Telegraph повідомляє, що згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Єлисейський палац
Дейлі телеграф
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
The Guardian
НАТО
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Херсонська область
Анкара
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна