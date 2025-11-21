Рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки: у Франції зробили заяву щодо мирного плану для України

В Єлисейському палаці зробили заяву щодо обговорення лідерами України, Франції, Німеччини та Британії мирного плану і наголосили, що всі рішення "вимагають спільної підтримки та консенсусу європейських партнерів і союзників щодо НАТО відповідно", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Видання приводить коментар Єлисейського палацу про телефонну розмову, де повторюються ключові положення інших заяв про "непохитну відданість справедливому та міцному миру" та необхідність "повного залучення України, збереження її суверенітету та забезпечення її майбутньої безпеки".

Крім того у коментарі зазначено, що "всі рішення, що мають наслідки для інтересів Європи та НАТО, вимагають спільної підтримки та консенсусу європейських партнерів і союзників щодо НАТО відповідно".

Контекст

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною. До того видання Axios повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таємно розробляє з росією новий план припинення війни в Україні.

Даний план передбачає фактичний російський контроль над всією Донецькою і Луганською областями. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і росія не зможе розміщувати там свої війська.

Також план передбачає повернення росіянами частини земель на Херсонщині і Запоріжжі після переговорів.

Згодом видання Axios повідомило, що зустріч радника Трампа Стіва Віткоффа з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі була скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни.

Також згодом Axios опублікувало 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Нагадаємо

Оглядач The Telegraph Деніел ДеПетріс вважає план Трампа щодо України нереалістичним і неприйнятним для Києва. Він зазначив, що цей план не заслуговує на довіру, адже шанси на його втілення в життя є вкрай малими.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав план Дональда Трампа інформаційно-психологічною спецоперацією.

Також видання The Telegraph повідомляє, що згідно плану Трампа росія сплачуватиме оредну плату за фактичний контроль над окупованим Донбасом. Одна сума цієї плати не розголошується.