Зеленський сьогодні зустрічається з Макроном у Парижі для зміцнення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі в понеділок, прагнучи зміцнити підтримку Європи, на тлі того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо угоди про припинення війни росії проти України, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Американські та українські переговорники провели у Флориді в неділю кілька годин переговорів, які обидві сторони назвали "продуктивними", щодо плану, який Вашингтон хоче покласти в основу мирної угоди між росією та Україною.

Український лідер регулярно відвідує Париж з лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення - цей черговий візит має розпочатися о 10:00 ранку за місцевим часом (11:00 за Києвом), пише видання.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у коментарях газеті La Tribune Dimanche в неділю, що зустріч має на меті "просунути переговори вперед".

"Мир досяжний, якщо володимир путін відмовиться від своєї маревної надії на відновлення Радянської імперії, спочатку підкоривши Україну", – додав Барро.

Вашингтон, як зазначає видання, висунув початкову пропозицію з 28 пунктів щодо припинення війни, розроблену без участі європейських союзників України та визнану занадто близьким відображенням максималістських вимог москви щодо території України. Після переговорів у Женеві трохи більше ніж тиждень тому Сполучені Штати оновили початковий план після критики з боку України та Європи, але його поточний зміст залишається неясним.

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має прибути до москви для подальших переговорів "і, як очікується, обговорить Україну з путіним у вівторок", пише видання.

Переговори у Флориді були названі як українськими, так і американськими переговірниками "продуктивними", але державний секретар США Марко Рубіо заявив, що потрібно більше роботи, а джерело в делегації Києва назвало переговори "нелегкими", зазначає видання.

Однак Трамп був налаштований оптимістично, заявивши журналістам на борту Air Force One: "Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду".

Він також згадав про політичну турбулентність у Києві, внаслідок якої Зеленський минулого тижня звільнив Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента та головного переговірника, після корупційного скандалу в енергетичному секторі, який непокоїв західних союзників, вказує видання.

"В України є деякі складні невеликі проблеми", – сказав Трамп.

Натомість делегацію Києва на переговорах у Флориді очолив секретар Ради безпеки України Рустем Умєров. Він написав у соцмережах, що проінформував Зеленського про досягнутий "суттєвий прогрес".

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", – написав Зеленський у соцмережах після переговорів.

Рубіо сказав журналістам, що переговори у Флориді були "дуже продуктивними", але "є ще над чим працювати".

"Тут багато рухомих частин, і, очевидно, тут задіяна ще одна сторона, яка повинна буде бути частиною рівняння, і це продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Віткофф поїде до москви", - сказав Рубіо.

Напередодні зустрічі з Макроном Зеленський заявив у соціальних мережах, що він проінформував президента Фінляндії Александра Стубба, якого вважають впливовим гравцем завдяки його теплим відносинам з Трампом, про "сигнали, які ми отримали з американської сторони". Він також окремо поспілкувався з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, сказавши, що "це важливі дні, і багато що може змінитися".

