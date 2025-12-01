Зеленський сьогодні зустрічається з Макроном у Парижі для зміцнення підтримки України

$42.190.00
48.870.00
ukenru
06:00 • 3206 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 27173 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 40518 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 36473 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 38222 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 36678 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 35527 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42495 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 33608 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 28285 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
97%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у ФлоридіPhoto30 листопада, 21:48 • 5642 перегляди
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 6278 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 11664 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo02:12 • 6062 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 15151 перегляди
Публікації
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 3206 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 55771 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 96426 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 78499 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 86688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Вовчанськ
Покровськ
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 55774 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 48371 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 64885 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 83956 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 115233 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Зеленський сьогодні зустрічається з Макроном у Парижі для зміцнення підтримки України

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Це відбувається на тлі оптимізму Дональда Трампа щодо угоди про припинення війни росії проти України.

Зеленський сьогодні зустрічається з Макроном у Парижі для зміцнення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі в понеділок, прагнучи зміцнити підтримку Європи, на тлі того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо угоди про припинення війни росії проти України, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Американські та українські переговорники провели у Флориді в неділю кілька годин переговорів, які обидві сторони назвали "продуктивними", щодо плану, який Вашингтон хоче покласти в основу мирної угоди між росією та Україною.

Український лідер регулярно відвідує Париж з лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення - цей черговий візит має розпочатися о 10:00 ранку за місцевим часом (11:00 за Києвом), пише видання.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у коментарях газеті La Tribune Dimanche в неділю, що зустріч має на меті "просунути переговори вперед".

"Мир досяжний, якщо володимир путін відмовиться від своєї маревної надії на відновлення Радянської імперії, спочатку підкоривши Україну", – додав Барро.

Вашингтон, як зазначає видання, висунув початкову пропозицію з 28 пунктів щодо припинення війни, розроблену без участі європейських союзників України та визнану занадто близьким відображенням максималістських вимог москви щодо території України. Після переговорів у Женеві трохи більше ніж тиждень тому Сполучені Штати оновили початковий план після критики з боку України та Європи, але його поточний зміст залишається неясним.

Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має прибути до москви для подальших переговорів "і, як очікується, обговорить Україну з путіним у вівторок", пише видання.

путін зустрінеться з американською делегацією на чолі з Віткоффом перед візитом до Індії - пєсков30.11.25, 17:29 • 4924 перегляди

Переговори у Флориді були названі як українськими, так і американськими переговірниками "продуктивними", але державний секретар США Марко Рубіо заявив, що потрібно більше роботи, а джерело в делегації Києва назвало переговори "нелегкими", зазначає видання.

Однак Трамп був налаштований оптимістично, заявивши журналістам на борту Air Force One: "Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду".

Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"01.12.25, 00:55 • 6444 перегляди

Він також згадав про політичну турбулентність у Києві, внаслідок якої Зеленський минулого тижня звільнив Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента та головного переговірника, після корупційного скандалу в енергетичному секторі, який непокоїв західних союзників, вказує видання.

"В України є деякі складні невеликі проблеми", – сказав Трамп.

Натомість делегацію Києва на переговорах у Флориді очолив секретар Ради безпеки України Рустем Умєров. Він написав у соцмережах, що проінформував Зеленського про досягнутий "суттєвий прогрес".

"Суттєвий поступ у просуванні достойного миру": Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у США30.11.25, 23:25 • 3854 перегляди

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", – написав Зеленський у соцмережах після переговорів.

"Є конструктив, будемо працювати далі": Зеленський дав оцінку українсько-американським переговорам у Флориді30.11.25, 23:48 • 5804 перегляди

Рубіо сказав журналістам, що переговори у Флориді були "дуже продуктивними", але "є ще над чим працювати".

"Тут багато рухомих частин, і, очевидно, тут задіяна ще одна сторона, яка повинна буде бути частиною рівняння, і це продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Віткофф поїде до москви", - сказав Рубіо.

Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ30.11.25, 20:02 • 27183 перегляди

Напередодні зустрічі з Макроном Зеленський заявив у соціальних мережах, що він проінформував президента Фінляндії Александра Стубба, якого вважають впливовим гравцем завдяки його теплим відносинам з Трампом, про "сигнали, які ми отримали з американської сторони". Він також окремо поспілкувався з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, сказавши, що "це важливі дні, і багато що може змінитися".

Зеленський провів розмови з Рютте і фон дер Ляєн: про що говорив з лідерами ЄС та НАТО30.11.25, 20:26 • 7142 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Air Force One
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Женева
Марк Рютте
Александр Стубб
Європейська комісія
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фінляндія
Андрій Єрмак
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Флорида