Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
15:17 • 6410 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 12715 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 15824 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 19140 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 28564 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 37474 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 30565 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
29 листопада, 15:10 • 26815 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23629 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Меню
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Делегації США та України зустрілися у Флориді для обговорення графіку виборів, можливості обміну територіями та інших невирішених питань. Ці переговори є ключовими для узгодження запропонованої мирної угоди.

Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ

Делегації США і України на переговорах у Флориді обговорюють питання графіку проведення виборів в Україні, можливості обміну територіями та інші невирішені питання. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Високопоставлений чиновник США, ім’я якого не називається, заявив, що переговори стосуватимуться графіку виборів в Україні, можливості обміну територіями між росією та Україною, а також інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом та Києвом. Ці всі питання є ключовими для узгодження запропонованої мирної угоди, йдеться в публікації.

Контекст

Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.

Нагадаємо

Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.

Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.

Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.

Також голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав зустріч у Флориді "захопливою і конструктивною".

Євген Устименко

