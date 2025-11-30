Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Київ • УНН
Делегації США та України зустрілися у Флориді для обговорення графіку виборів, можливості обміну територіями та інших невирішених питань. Ці переговори є ключовими для узгодження запропонованої мирної угоди.
Делегації США і України на переговорах у Флориді обговорюють питання графіку проведення виборів в Україні, можливості обміну територіями та інші невирішені питання. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Високопоставлений чиновник США, ім’я якого не називається, заявив, що переговори стосуватимуться графіку виборів в Україні, можливості обміну територіями між росією та Україною, а також інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом та Києвом. Ці всі питання є ключовими для узгодження запропонованої мирної угоди, йдеться в публікації.
Контекст
Мирний план США з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, базується на російському документі, поданому адміністрації Трампа в жовтні. Цей документ містив умови москви для припинення війни, включаючи поступки, які Україна раніше відхилила.
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.
Також в мережі з’явились кадри прибуття української делегації в США на переговори.
Водночас Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть закінчити війну, створивши механізм для незалежності та суверенітету України.
Також голова МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що потенційна мирна угода між Україною та росією забезпечить мир на 50-70 років.
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав зустріч у Флориді "захопливою і конструктивною".