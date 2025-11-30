$42.190.00
18:02 • 5542 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
15:17 • 10243 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 14401 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 17403 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 20334 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 28972 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 37792 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 30698 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26886 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23679 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
публикации
Эксклюзивы
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ

Киев • УНН

 • 5534 просмотра

Делегации США и Украины встретились во Флориде для обсуждения графика выборов, возможности обмена территориями и других нерешенных вопросов. Эти переговоры являются ключевыми для согласования предложенного мирного соглашения.

Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ

Делегации США и Украины на переговорах во Флориде обсуждают вопросы графика проведения выборов в Украине, возможности обмена территориями и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Высокопоставленный чиновник США, имя которого не называется, заявил, что переговоры будут касаться графика выборов в Украине, возможности обмена территориями между россией и Украиной, а также других вопросов, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом. Все эти вопросы являются ключевыми для согласования предложенного мирного соглашения, говорится в публикации.

Контекст

Мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, основан на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре. Этот документ содержал условия москвы для прекращения войны, включая уступки, которые Украина ранее отклонила.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.

Также в сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и россией обеспечит мир на 50-70 лет.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал встречу во Флориде "увлекательной и конструктивной".

Евгений Устименко

