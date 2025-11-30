Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ

Делегации США и Украины на переговорах во Флориде обсуждают вопросы графика проведения выборов в Украине, возможности обмена территориями и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Высокопоставленный чиновник США, имя которого не называется, заявил, что переговоры будут касаться графика выборов в Украине, возможности обмена территориями между россией и Украиной, а также других вопросов, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом. Все эти вопросы являются ключевыми для согласования предложенного мирного соглашения, говорится в публикации.

Контекст

Мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, основан на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре. Этот документ содержал условия москвы для прекращения войны, включая уступки, которые Украина ранее отклонила.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным относительно обновленного мирного плана.

Также в сети появились кадры прибытия украинской делегации в США на переговоры.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся закончить войну, создав механизм для независимости и суверенитета Украины.

Также глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и россией обеспечит мир на 50-70 лет.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал встречу во Флориде "увлекательной и конструктивной".