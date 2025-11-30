путін зустрінеться з американською делегацією на чолі з Віткоффом перед візитом до Індії - пєсков
Київ • УНН
російський диктатор зустрінеться з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом на початку наступного тижня. Після цього, 4 грудня, він вирушить до Індії.
російський диктатор на початку наступного тижня зустрінеться з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом, а 4 грудня вирушить до Індії. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
путін прийме Віткоффа до 4-5 грудня, до початку свого державного візиту до Індії
Інших даних наразі не наводиться.
Нагадаємо
Американські та українські посадовці проводять зустріч у Маямі перед тим, як делегація президента США Дональда Трампа вирушить до москви на переговори з володимиром путіним щодо оновленого мирного плану.
Також у мережі з’явились відеокадри прибуття української делегації у Маямі.