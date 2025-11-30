$42.190.00
15:17 • 1626 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
11:44 • 7934 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 13061 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 16692 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 26481 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 36460 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 29647 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26491 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23400 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17882 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 29734 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 77115 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 60876 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 69101 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 67545 просмотра
Facebook

путин встретится с американской делегацией во главе с Виткоффом перед визитом в Индию - песков

Киев • УНН

 • 540 просмотра

российский диктатор встретится с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом в начале следующей недели. После этого, 4 декабря, он отправится в Индию.

путин встретится с американской делегацией во главе с Виткоффом перед визитом в Индию - песков

российский диктатор в начале следующей недели встретится с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом, а 4 декабря отправится в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

путин примет Виткоффа до 4-5 декабря, до начала своего государственного визита в Индию

- заявил песков.

Других данных пока не приводится.

Напомним

Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным по обновленному мирному плану.

Также в сети появились видеокадры прибытия украинской делегации в Майами.

Евгений Устименко

