путин встретится с американской делегацией во главе с Виткоффом перед визитом в Индию - песков
Киев • УНН
российский диктатор встретится с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом в начале следующей недели. После этого, 4 декабря, он отправится в Индию.
российский диктатор в начале следующей недели встретится с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом, а 4 декабря отправится в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
путин примет Виткоффа до 4-5 декабря, до начала своего государственного визита в Индию
Других данных пока не приводится.
Напомним
Американские и украинские чиновники проводят встречу в Майами перед тем, как делегация президента США Дональда Трампа отправится в москву на переговоры с владимиром путиным по обновленному мирному плану.
Также в сети появились видеокадры прибытия украинской делегации в Майами.