Макрон отправляется в Пекин, где попытается убедить Си Цзиньпина давить на кремль для прекращения огня в Украине

Французский президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Пекин, где намерен убедить Си Цзиньпина использовать свое влияние на кремль для достижения прекращения огня в Украине. Об этом сообщает BFMtv, пишет УНН.

В среду Макрон начнет трехдневный государственный визит в Китай – четвертый с момента его избрания президентом. На фоне активизации дипломатических усилий по поиску путей завершения войны в Украине, французский лидер надеется убедить китайского президента Си Цзиньпина оказать давление на москву и способствовать достижению прекращения огня.

Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня

Перед поездкой Париж уже обозначил основные ожидания. Среди них – усиление усилий Китая по влиянию на рф и пересмотр торговых дисбалансов в отношениях с Европейским Союзом.

Во французском МИД подтвердили эту позицию.

Мы рассчитываем на Китай, постоянного члена Совета Безопасности, что он, как и мы, будет оказывать давление на россию, чтобы россия и, в частности, владимир путин, наконец могли договориться о прекращении огня