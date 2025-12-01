Макрон отправляется в Пекин, где попытается убедить Си Цзиньпина давить на кремль для прекращения огня в Украине

$42.270.07
48.890.02
ukenru
13:38 • 3702 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 8600 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 13425 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 16400 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 28504 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 17994 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 31148 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36807 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49487 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41912 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 17167 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 11440 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 14501 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 18110 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 10906 просмотра
публикации
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 9720 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 18170 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 28504 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 31146 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 75513 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Париж
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 10952 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 14545 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 75515 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 54929 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 71210 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Серия Airbus A320

Макрон отправляется в Пекин, где попытается убедить Си Цзиньпина давить на кремль для прекращения огня в Украине

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе совершит трехдневный государственный визит в Китай, чтобы убедить Си Цзиньпина повлиять на Кремль для достижения прекращения огня в Украине. Париж также ожидает усиления усилий Китая по влиянию на РФ и пересмотра торговых дисбалансов с ЕС.

Макрон отправляется в Пекин, где попытается убедить Си Цзиньпина давить на кремль для прекращения огня в Украине
Фото: AP

Французский президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Пекин, где намерен убедить Си Цзиньпина использовать свое влияние на кремль для достижения прекращения огня в Украине. Об этом сообщает BFMtv, пишет УНН.

Детали

В среду Макрон начнет трехдневный государственный визит в Китай – четвертый с момента его избрания президентом. На фоне активизации дипломатических усилий по поиску путей завершения войны в Украине, французский лидер надеется убедить китайского президента Си Цзиньпина оказать давление на москву и способствовать достижению прекращения огня.

Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30.11.25, 06:03 • 9284 просмотра

Перед поездкой Париж уже обозначил основные ожидания. Среди них – усиление усилий Китая по влиянию на рф и пересмотр торговых дисбалансов в отношениях с Европейским Союзом.

Во французском МИД подтвердили эту позицию.

Мы рассчитываем на Китай, постоянного члена Совета Безопасности, что он, как и мы, будет оказывать давление на россию, чтобы россия и, в частности, владимир путин, наконец могли договориться о прекращении огня

– заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Culture.

Ожидается, что до конца недели стороны обсудят не только украинский вопрос, но и экономические отношения, которые в последние годы стали все более напряженными из-за роста конкуренции и торговых барьеров.

Зеленский сегодня встречается с Макроном в Париже для укрепления поддержки Украины01.12.25, 08:44 • 3476 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Пекин
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Украина