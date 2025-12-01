Макрон отправляется в Пекин, где попытается убедить Си Цзиньпина давить на кремль для прекращения огня в Украине
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе совершит трехдневный государственный визит в Китай, чтобы убедить Си Цзиньпина повлиять на Кремль для достижения прекращения огня в Украине. Париж также ожидает усиления усилий Китая по влиянию на РФ и пересмотра торговых дисбалансов с ЕС.
Французский президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Пекин, где намерен убедить Си Цзиньпина использовать свое влияние на кремль для достижения прекращения огня в Украине. Об этом сообщает BFMtv, пишет УНН.
Детали
В среду Макрон начнет трехдневный государственный визит в Китай – четвертый с момента его избрания президентом. На фоне активизации дипломатических усилий по поиску путей завершения войны в Украине, французский лидер надеется убедить китайского президента Си Цзиньпина оказать давление на москву и способствовать достижению прекращения огня.
Перед поездкой Париж уже обозначил основные ожидания. Среди них – усиление усилий Китая по влиянию на рф и пересмотр торговых дисбалансов в отношениях с Европейским Союзом.
Во французском МИД подтвердили эту позицию.
Мы рассчитываем на Китай, постоянного члена Совета Безопасности, что он, как и мы, будет оказывать давление на россию, чтобы россия и, в частности, владимир путин, наконец могли договориться о прекращении огня
Ожидается, что до конца недели стороны обсудят не только украинский вопрос, но и экономические отношения, которые в последние годы стали все более напряженными из-за роста конкуренции и торговых барьеров.
