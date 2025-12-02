Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе совершит четвертый государственный визит в Китай на фоне того, как Европа стремится найти баланс между экономическими угрозами и угрозами безопасности со стороны Пекина и зависимостью от второй по величине экономики мира в период глобальных торговых потрясений, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В прошлом Макрон стремился продемонстрировать мощный европейский фронт в отношениях с Китаем, одновременно стараясь не провоцировать враждебность со стороны Пекина, чья растущая напористость испытывает торговые, военные и дипломатические связи, отмечают аналитики.

"Он должен четко дать понять руководству Китая, что Европа отреагирует на растущие экономические угрозы и угрозы безопасности со стороны Пекина, одновременно предотвращая эскалацию напряженности, которая может привести к полномасштабной торговой войне и дипломатическому провалу", – сказал Reuters Ноа Баркин, аналитик по вопросам Китая из Rhodium Group.

"Это нелегкое сообщение, чтобы донести", – сказал он.

Макрон, который начнет свою поездку с посещения Запретного города в Пекине в среду, встретится с главой Китая Си Цзиньпином в четверг в столице, а затем снова в пятницу во время поездки в Чэнду, что в юго-западной провинции Сычуань.

Его визит происходит после напряженной поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в июле, когда она заявила, что связи между ЕС и Китаем находятся в "переломном моменте".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц посетят Китай в начале следующего года.

Торговая напряженность между Китаем и Европой возросла на фоне того, как дешевый китайский экспорт, в частности в сталелитейном секторе после того, как его исключили с рынка США, наносит удар по значительной части европейской промышленности.

В Европе также существует беспокойство относительно растущего технологического превосходства Китая в секторе электромобилей (EV) и его доминирования в переработке редкоземельных элементов, что может угрожать поставкам для критически важных европейских отраслей промышленности.

На фоне того, как пошлины Вашингтона сжимают мировую торговлю, Пекин пользуется возможностью представить себя как партнера для бизнеса, надеясь успокоить европейские беспокойства относительно поддержки Китаем России и ее промышленной модели, субсидируемой государством.

Накануне визита советники Макрона заявили, что он будет настаивать на перебалансировке динамики торговли, чтобы Китай увеличил внутреннее потребление, и надеется, что "выгоды от инноваций можно будет разделить", чтобы Европа получила доступ к китайским технологиям.

Чтобы бороться с растущим беспокойством относительно торговли с Китаем, ожидается, что ЕС представит новую доктрину экономической безопасности, которая может позволить блоку использовать свой набор торговых инструментов более агрессивно в отношении Китая.

Франция, чьи производители автомобилей имеют незначительные продажи в Китае, но находятся под давлением, чтобы успешно перейти на электромобили дома, поддержала стремление Еврокомиссии повысить пошлины на импорт китайских электромобилей, пишет издание.

Она также была втянута в спор с Пекином, который длился более года из-за китайского расследования импорта бренди, шаг, который широко рассматривается как ответ Китая на поддержку Францией пошлин на электромобили, прежде чем ей предложили отсрочку.

Несмотря на недавнее открытие новой сборочной линии в Китае, Airbus вряд ли получит долгожданный заказ до 500 самолетов во время визита Макрона, сообщили источники в отрасли. Такие сделки дают Пекину рычаги влияния на Вашингтон, который настаивает на новых обязательствах по закупке Boeing.

Макрон также будет стремиться не повторять ошибок своей последней поездки в 2023 году, когда его замечания относительно Тайваня в интервью во время полета домой вызвали негативную реакцию в Соединенных Штатах.

"Макрон не может позволить себе вести себя необдуманно, как в 2023 году", - заявил Баркин, добавив, что его комментарии, в которых он, похоже, отказывался принимать сторону Китая или США, "нарисовали ошибочную картину того, какой на самом деле была политика Франции в отношении Китая".

Французские советники заявили, что Макрон будет настаивать на сохранении статус-кво на Тайване и призывать Китай не обострять ситуацию после недавних заявлений Японии об острове, который спровоцировал дипломатическую ссору с Пекином.

"Я ожидаю, что на этот раз он будет более дисциплинированным, - сказал Баркин. - Для Франции и Европы на кону гораздо больше".

