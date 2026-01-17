Санітарний літак мнс рф та борт рамзана кадирова, де ймовірно перебуває його син після ДТП, приземлилися в москві

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 2920 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 12162 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 16758 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 21540 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 19848 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36516 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32258 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28036 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25909 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25243 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ16 січня, 18:43 • 5226 перегляди
США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters 16 січня, 18:49 • 3378 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6518 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46 • 7660 перегляди
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01 • 4138 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 21540 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 15850 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 48466 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79745 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 98270 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ілон Маск
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Венесуела
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 206 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 1360 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6542 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20698 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25520 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Starlink
Financial Times

Санітарний літак мнс рф та борт рамзана кадирова, де ймовірно перебуває його син після ДТП, приземлилися в москві

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У московському аеропорту "внуково" приземлилися спецборти з Чечні. Це відбулося на тлі повідомлень про можливу ДТП за участю сина глави Чечні адама кадирова.

Санітарний літак мнс рф та борт рамзана кадирова, де ймовірно перебуває його син після ДТП, приземлилися в москві

У ніч на 17 січня в московському аеропорту "внуково" зафіксували прибуття спецбортів із Чечні. Це відбулося на тлі повідомлень про можливу дорожньо–транспортну пригоду за участю сина глави Чечні - адама кадирова. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з даними сервісу FlightRadar, "літак–госпіталь" Ан–148–100–ЕМ мнс росії, який вилетів із грозного, здійснив посадку у внуково о 01:10 за московським часом. Саме на цьому борту, за попередньою інформацією, міг перебувати адам кадиров для надання термінової медичної допомоги.

Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16.01.26, 23:01 • 4160 переглядiв

Майже одночасно із санітарним бортом у москві приземлився Airbus із номером RA–73417. Це судно належить компанії "РусДжет" і, за даними журналістських розслідувань, є постійним літаком рамзана кадирова, яким він здійснює регулярні перельоти.

Наразі офіційних коментарів від представників чеченської влади щодо стану здоров'я адама кадирова або причин екстреного перельоту керівництва республіки до москви не надходило. 

Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ16.01.26, 20:43 • 5248 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Airbus