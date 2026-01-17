Санітарний літак мнс рф та борт рамзана кадирова, де ймовірно перебуває його син після ДТП, приземлилися в москві
У московському аеропорту "внуково" приземлилися спецборти з Чечні. Це відбулося на тлі повідомлень про можливу ДТП за участю сина глави Чечні адама кадирова.
У ніч на 17 січня в московському аеропорту "внуково" зафіксували прибуття спецбортів із Чечні. Це відбулося на тлі повідомлень про можливу дорожньо–транспортну пригоду за участю сина глави Чечні - адама кадирова. Про це пише УНН.
Деталі
Згідно з даними сервісу FlightRadar, "літак–госпіталь" Ан–148–100–ЕМ мнс росії, який вилетів із грозного, здійснив посадку у внуково о 01:10 за московським часом. Саме на цьому борту, за попередньою інформацією, міг перебувати адам кадиров для надання термінової медичної допомоги.
Майже одночасно із санітарним бортом у москві приземлився Airbus із номером RA–73417. Це судно належить компанії "РусДжет" і, за даними журналістських розслідувань, є постійним літаком рамзана кадирова, яким він здійснює регулярні перельоти.
Наразі офіційних коментарів від представників чеченської влади щодо стану здоров'я адама кадирова або причин екстреного перельоту керівництва республіки до москви не надходило.
