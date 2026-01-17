Санитарный самолет МЧС РФ и борт Рамзана Кадырова, где предположительно находится его сын после ДТП, приземлились в Москве

$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 12148 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 16748 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 21518 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 19842 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36510 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32255 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28035 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25908 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25243 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ16 января, 18:43 • 5226 просмотра
США хотят обменивать тяжелую венесуэльскую нефть на свою среднюю для пополнения резерва - Reuters16 января, 18:49 • 3378 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 6518 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками16 января, 20:46 • 7660 просмотра
Сына Кадырова срочно транспортируют в московскую больницу после ДТП - росСМИ16 января, 21:01 • 4138 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 21519 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 15841 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 48463 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 79742 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 98267 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 202 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 1358 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 6538 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20696 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25518 просмотра
Санитарный самолет МЧС РФ и борт Рамзана Кадырова, где предположительно находится его сын после ДТП, приземлились в Москве

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В московском аэропорту "Внуково" приземлились спецборты из Чечни. Это произошло на фоне сообщений о возможном ДТП с участием сына главы Чечни Адама Кадырова.

Санитарный самолет МЧС РФ и борт Рамзана Кадырова, где предположительно находится его сын после ДТП, приземлились в Москве

В ночь на 17 января в московском аэропорту "Внуково" зафиксировали прибытие спецбортов из Чечни. Это произошло на фоне сообщений о возможном дорожно-транспортном происшествии с участием сына главы Чечни - Адама Кадырова. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно данным сервиса FlightRadar, "самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЕМ МЧС России, вылетевший из Грозного, совершил посадку во Внуково в 01:10 по московскому времени. Именно на этом борту, по предварительной информации, мог находиться Адам Кадыров для оказания срочной медицинской помощи.

Сына Кадырова срочно транспортируют в московскую больницу после ДТП - росСМИ16.01.26, 23:01 • 4158 просмотров

Почти одновременно с санитарным бортом в Москве приземлился Airbus с номером RA-73417. Это судно принадлежит компании "РусДжет" и, по данным журналистских расследований, является постоянным самолетом Рамзана Кадырова, которым он совершает регулярные перелеты.

Пока официальных комментариев от представителей чеченских властей относительно состояния здоровья Адама Кадырова или причин экстренного перелета руководства республики в Москву не поступало. 

Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ16.01.26, 20:43 • 5244 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Airbus