Санитарный самолет МЧС РФ и борт Рамзана Кадырова, где предположительно находится его сын после ДТП, приземлились в Москве

В ночь на 17 января в московском аэропорту "Внуково" зафиксировали прибытие спецбортов из Чечни. Это произошло на фоне сообщений о возможном дорожно-транспортном происшествии с участием сына главы Чечни - Адама Кадырова. Об этом пишет УНН.

Подробности

Согласно данным сервиса FlightRadar, "самолет-госпиталь" Ан-148-100-ЕМ МЧС России, вылетевший из Грозного, совершил посадку во Внуково в 01:10 по московскому времени. Именно на этом борту, по предварительной информации, мог находиться Адам Кадыров для оказания срочной медицинской помощи.

Почти одновременно с санитарным бортом в Москве приземлился Airbus с номером RA-73417. Это судно принадлежит компании "РусДжет" и, по данным журналистских расследований, является постоянным самолетом Рамзана Кадырова, которым он совершает регулярные перелеты.

Пока официальных комментариев от представителей чеченских властей относительно состояния здоровья Адама Кадырова или причин экстренного перелета руководства республики в Москву не поступало.

