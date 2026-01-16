Сына Кадырова срочно транспортировали в московскую больницу после ДТП - росСМИ
Киев • УНН
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, транспортировали в московскую больницу после ДТП в Грозном. Официальных комментариев от властей республики не поступало.
Сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Адама – транспортировали в московскую больницу после сообщений о ДТП. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Пострадавшего в аварии в Грозном сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Адама – срочно транспортировали в московскую больницу
Власти республики инцидент официально не комментировали, но в провластных пабликах опубликовали лишь опровержение гибели бойца UFC Хамзата Чимаева.
Утверждается, что 31-летний спортсмен якобы находится в Дубае.
Кавказ.Реалии утверждает, что сын Кадырова не справился с управлением авто: его транспортируют в Москву.
Автомобиль двигался первым в кортеже на очень высокой скорости, за рулем был сам 18-летний сын главы Чечни. Машина сорвалась с траектории и врезалась в ограждение.
Напомним
Сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в новую республиканскую больницу в Грозном после ДТП, он находится в тяжелом состоянии.