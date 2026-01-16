$43.180.08
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 9504 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 13404 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 15600 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 33010 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30257 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27092 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25449 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24441 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34564 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Сына Кадырова срочно транспортировали в московскую больницу после ДТП - росСМИ

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, транспортировали в московскую больницу после ДТП в Грозном. Официальных комментариев от властей республики не поступало.

Сына Кадырова срочно транспортировали в московскую больницу после ДТП - росСМИ

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Адама – транспортировали в московскую больницу после сообщений о ДТП. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Пострадавшего в аварии в Грозном сына главы Чечни Рамзана Кадырова – Адама – срочно транспортировали в московскую больницу

— сообщают росСМИ.

Власти республики инцидент официально не комментировали, но в провластных пабликах опубликовали лишь опровержение гибели бойца UFC Хамзата Чимаева.

Утверждается, что 31-летний спортсмен якобы находится в Дубае.

Кавказ.Реалии утверждает, что сын Кадырова не справился с управлением авто: его транспортируют в Москву.

Автомобиль двигался первым в кортеже на очень высокой скорости, за рулем был сам 18-летний сын главы Чечни. Машина сорвалась с траектории и врезалась в ограждение.

Напомним

Сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в новую республиканскую больницу в Грозном после ДТП, он находится в тяжелом состоянии.

Павел Башинский

Новости Мира
российская пропаганда
Дорожно-транспортное происшествие
Дубай