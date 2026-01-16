Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ
Київ • УНН
Адама Кадирова, сина глави Чечні, доставили до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП. Він перебуває у важкому стані в реанімації, дороги до лікарні перекриті.
Сина глави Чечні Адама Кадиров доставлено до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП, він перебуває у важкому стані. Про це "Кавказ.Реалії" повідомили два джерела, передає УНН.
"Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама, він у реанімації непритомний перебуває, як кажуть. Що з сином Кадирова ми не знаємо достеменно", – розповів один із співрозмовників ЗМІ у Грозному. Інший співрозмовник – представник діаспори – повідомив подібну інформацію.
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію04.01.26, 15:58 • 30693 перегляди
Додамо
За даними руху NIYSO, кортеж Адама Кадирова "пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду": "В результаті машини почала влітати одна в одну, тому нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох".
Обвинувальний акт щодо Кадирова направили до суду - Офіс Генпрокурора11.12.25, 14:16 • 3957 переглядiв
Представник руху розповів ЗМІ, що до них інформація надійшла з різних джерел, але точно говорити про стан сина голови Чечні вони поки не можуть.
Весілля адама кадирова відвідали два віцепрем'єри рф і низка топових політиків30.06.25, 21:14 • 5700 переглядiв