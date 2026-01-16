$43.180.08
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 1648 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
17:23 • 7098 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 13085 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 30307 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 28608 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26343 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25081 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23990 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
16 січня, 08:00 • 33498 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Адама Кадирова, сина глави Чечні, доставили до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП. Він перебуває у важкому стані в реанімації, дороги до лікарні перекриті.

Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ

Сина глави Чечні Адама Кадиров доставлено до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП, він перебуває у важкому стані. Про це "Кавказ.Реалії" повідомили два джерела, передає УНН.

"Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама, він у реанімації непритомний перебуває, як кажуть. Що з сином Кадирова ми не знаємо достеменно", – розповів один із співрозмовників ЗМІ у Грозному. Інший співрозмовник – представник діаспори – повідомив подібну інформацію.

кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію04.01.26, 15:58 • 30693 перегляди

Додамо

За даними руху NIYSO, кортеж Адама Кадирова "пересувався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду": "В результаті машини почала влітати одна в одну, тому нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох".

Обвинувальний акт щодо Кадирова направили до суду - Офіс Генпрокурора11.12.25, 14:16 • 3957 переглядiв

Представник руху розповів ЗМІ, що до них інформація надійшла з різних джерел, але точно говорити про стан сина голови Чечні вони поки не можуть.

Весілля адама кадирова відвідали два віцепрем'єри рф і низка топових політиків30.06.25, 21:14 • 5700 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Радіо Свобода