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Весілля адама кадирова відвідали два віцепрем'єри рф і низка топових політиків

Київ • УНН

 • 173 перегляди

адам кадиров, 17-річний син голови Чечні, відсвяткував весілля. Захід відвідали російські високопосадовці, а наречений мав годинник вартістю майже 7 мільйонів доларів.

Весілля адама кадирова відвідали два віцепрем'єри рф і низка топових політиків

Масштабне весілля 17-річного адама кадирова відвідали віце-прем'єри росії денис мантуров та олександр новак. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі глава Чечні рамзан кадиров, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами рамзана кадирова, весілля його сина також відвідали повноважний представник президента рф у СКФО юрій чайка, голова ЛДПР леонід слуцький, голова підмосков'я андрій воробйов, голова татарстану рустам мініханов, глава так званої днр денис пушилін, глави всіх північно-кавказ, "зірки світового спорту, діячі науки, культури та релігії".

Газета "комерсант" звернула увагу, що адам кадиров одягнув на весілля годинник вартістю майже 7 мільйонів доларів. Син глави чечні з'явився на публіці з годинником, ймовірно, Jacob & Co. Billionaire Ashoka. На сайті Ashoka, як пише "комерсант", зазначено, що вони випущені лише в кількох модифікаціях обмеженої серії.

Перша версія годинника була створена у 2015 році. Вона інкрустована 260 діамантами, а їхня вартість, за даними фонду Grand Prix d'Horlogerie de Genve, перевищує 18 млн доларів. Ще одна модель годинника створена у 2020 році. Вони інкрустовані 325 діамантами, вартість оцінюється в 27,7 млн доларів. У 2023 Ashoka випустила серію з 18 годин, мінімальна вартість яких - 2 млн.

адам такох похизувався за кермом обмеженої серії Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980 зеленого кольору Agave Green. Серія включає лише 460 автомобілів і офіційно не поставлялася до росії. Приблизна кількість машин цієї моделі - близько 150 екземплярів. Автомобіль був представлений у Німеччині 16 квітня 2025 року за стартовою ціною 190 тисяч доларів.

Нагадаємо

Весілля адама кадирова відбулося 28 червня. Повідомлялося, що його нареченою стала дівчина на ім'я Медні. У день весілля голова Чечні рамзан кадиров говорив, що його сина привітав, зокрема, президент володимир путін.

Лілія Набока

Лілія Набока

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