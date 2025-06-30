Свадьбу Адама Кадырова посетили два вице-премьера РФ и ряд топовых политиков

Масштабную свадьбу 17-летнего адама кадырова посетили вице-премьеры россии денис мантуров и александр новак. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни рамзан кадыров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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По словам рамзана кадырова, свадьбу его сына также посетили полномочный представитель президента рф в СКФО юрий чайка, глава лдпр леонид слуцкий, глава подмосковья андрей воробьев, глава татарстана рустам минниханов, глава так называемой днр денис пушилин, главы всех северо-кавказских республик, "звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии".

Газета "коммерсант" обратила внимание, что адам кадыров надел на свадьбу часы стоимостью почти 7 миллионов долларов. Сын главы Чечни появился на публике с часами, вероятно, Jacob & Co. Billionaire Ashoka. На сайте Ashoka, как пишет "коммерсант", указано, что они выпущены лишь в нескольких модификациях ограниченной серии.

Первая версия часов была создана в 2015 году. Она инкрустирована 260 бриллиантами, а их стоимость, по данным фонда Grand Prix d'Horlogerie de Genve, превышает 18 млн долларов. Еще одна модель часов создана в 2020 году. Они инкрустированы 325 бриллиантами, стоимость оценивается в 27,7 млн долларов. В 2023 году Ashoka выпустила серию из 18 часов, минимальная стоимость которых - 2 млн.

адам также похвастался за рулем ограниченной серии Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980 зеленого цвета Agave Green. Серия включает лишь 460 автомобилей и официально не поставлялась в Россию. Приблизительное количество машин этой модели - около 150 экземпляров. Автомобиль был представлен в Германии 16 апреля 2025 года по стартовой цене 190 тысяч долларов.

Напомним

Свадьба адама кадырова состоялась 28 июня. Сообщалось, что его невестой стала девушка по имени Медни. В день свадьбы глава Чечни рамзан кадыров говорил, что его сына поздравил, в частности, президент владимир путин.