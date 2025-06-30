Свадьбу Адама Кадырова посетили два вице-премьера РФ и ряд топовых политиков

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
14:53 • 44856 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
12:58 • 85355 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 50601 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 56977 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 72445 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 136815 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 120646 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 119362 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 104138 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 297026 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
81%
745мм
Популярные новости
США перехватили разговор иранских чиновников об американских ударах - WP30 июня, 10:43 • 12345 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 82708 просмотра
ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб30 июня, 12:25 • 16480 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 52926 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 43035 просмотра
публикации
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 43824 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 53782 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 85391 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 136841 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 297042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 83363 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 94042 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 91969 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 102612 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 208545 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

Свадьбу Адама Кадырова посетили два вице-премьера РФ и ряд топовых политиков

Киев • УНН

 • 97 просмотра

адам кадыров, 17-летний сын главы Чечни, отпраздновал свадьбу. Мероприятие посетили российские высокопоставленные чиновники, а жених имел часы стоимостью почти 7 миллионов долларов.

Свадьбу Адама Кадырова посетили два вице-премьера РФ и ряд топовых политиков

Масштабную свадьбу 17-летнего адама кадырова посетили вице-премьеры россии денис мантуров и александр новак. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни рамзан кадыров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам рамзана кадырова, свадьбу его сына также посетили полномочный представитель президента рф в СКФО юрий чайка, глава лдпр леонид слуцкий, глава подмосковья андрей воробьев, глава татарстана рустам минниханов, глава так называемой днр денис пушилин, главы всех северо-кавказских республик, "звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии".

Газета "коммерсант" обратила внимание, что адам кадыров надел на свадьбу часы стоимостью почти 7 миллионов долларов. Сын главы Чечни появился на публике с часами, вероятно, Jacob & Co. Billionaire Ashoka. На сайте Ashoka, как пишет "коммерсант", указано, что они выпущены лишь в нескольких модификациях ограниченной серии.

Первая версия часов была создана в 2015 году. Она инкрустирована 260 бриллиантами, а их стоимость, по данным фонда Grand Prix d'Horlogerie de Genve, превышает 18 млн долларов. Еще одна модель часов создана в 2020 году. Они инкрустированы 325 бриллиантами, стоимость оценивается в 27,7 млн долларов. В 2023 году Ashoka выпустила серию из 18 часов, минимальная стоимость которых - 2 млн.

адам также похвастался за рулем ограниченной серии Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980 зеленого цвета Agave Green. Серия включает лишь 460 автомобилей и официально не поставлялась в Россию. Приблизительное количество машин этой модели - около 150 экземпляров. Автомобиль был представлен в Германии 16 апреля 2025 года по стартовой цене 190 тысяч долларов.

Напомним

Свадьба адама кадырова состоялась 28 июня. Сообщалось, что его невестой стала девушка по имени Медни. В день свадьбы глава Чечни рамзан кадыров говорил, что его сына поздравил, в частности, президент владимир путин.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9