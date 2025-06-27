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Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
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17-річний Адам Кадиров офіційно одружується. У Чечні готують масштабне весілля

Київ • УНН

 • 4210 перегляди

Адам Кадиров готується до офіційної весільної церемонії, яка завтра відбудеться у селі Ахмат-Юрт. Захід, що включатиме запрошення високопоставлених представників з Близького Сходу, має політичне значення.

17-річний Адам Кадиров офіційно одружується. У Чечні готують масштабне весілля

У Чечні відбудеться офіційна весільна церемонія Адама Кадирова - сина глави республіки Рамзана Кадирова. За даними росЗМІ, весілля перетворили на політичну подію з участю делегацій із Близького Сходу. У 2024 році Кадиров-молодший уже уклав ісламський шлюб, передає УНН.

Адам Кадиров одружується 

- повідомила старша дочка Кадирова Айшат.

Ім'я нареченої - Медні.

За словами Айшат, зараз триває підготовка до весілля. Святкування відбудеться завтра у будинку батьків у родовому селі Кадирових (Ахмат-Юрті).

Як вказано, підготовка до офіційної весільної церемонії Адама Кадирова розпочалася кілька місяців тому. За задумом чеченської влади, "весілля третього сина Кадирова мало стати грандіозною подією, у тому числі й у політичному плані".

Запрошення на церемонію отримали навіть високопоставлені представники з країн Близького Сходу, наприклад, посол ОАЕ в росії 

- йдеться у дописі.

російські ЗМІ ще рік тому повідомляли про весілля тоді ще 16-річного Адама Кадирова з дочкою чеченського сенатора Сулеймана Геремєєва. У 2024 році пара начебто уклала ісламський шлюб (релігійний союз), а зараз пройде офіційна церемонія.

Доповнення

У 15 років Адам Кадиров став наймолодшим керівником служби безпеки глави Чечні, на початку квітня 2025 року його призначили куратором регіонального відділення МВС росії, а потім і секретарем Ради безпеки республіки.

Водночас рамзан кадиров, якому зараз 48 років, нібито висловив бажання піти у відставку на тлі повідомлень про погане здоров'я. Це призвело до спекуляцій, що він може прагнути звільнити своє місце для свого підлітка-сина раніше, ніж очікувалось.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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