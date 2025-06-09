Сина кадирова готують на місце голови Чечні: подробиці
Київ • УНН
17-річний син рамзана кадирова може стати його наступником на посаді голови Чечні. Батько нібито хоче у відставку через проблеми зі здоров'ям та передати владу сину.
Син проросійського голови Чечні рамзана кадирова адам, може зайняти місце батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Деталі
За даними видання, 17-річний кадиров-молодший є обраним спадкоємцем для керівництва гірською республікою, оскільки йому було присвоєно безліч титулів, включаючи посаду секретаря ради безпеки.
Водночас його батько, рамзан кадиров, якому зараз 48 років, нібито висловив бажання піти у відставку на фоні повідомлень про погане здоров'я. Це призвело до спекуляцій, що він може прагнути звільнити місце для свого підлітка-сина раніше, ніж очікувалось.
Подібна ситуація спостерігалась в 2004 році, коли внаслідок теракту загинув батько рамзана і дідусь адама, ахмат кадиров. На той момент рамзану було 27 років, а конституція Чечні дозволяє обиратися на посаду голови республіки особі, якій виповнилось 30 і більше років.
Нагадаємо
За даними Інституту вивчення війни, російський диктатор володимир путін відхилив прохання рамзана кадирова піти у відставку з посади очільника Чечні.