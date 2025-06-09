Сына кадырова готовят на место главы Чечни: подробности
Киев • УНН
17-летний сын рамзана кадырова может стать его преемником на посту главы Чечни. Отец якобы хочет в отставку из-за проблем со здоровьем и передать власть сыну.
Сын пророссийского главы Чечни рамзана кадырова адам, может занять место отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Детали
По данным издания, 17-летний кадыров-младший является избранным наследником для руководства горной республикой, поскольку ему было присвоено множество титулов, включая должность секретаря совета безопасности.
В то же время его отец, рамзан кадыров, которому сейчас 48 лет, якобы выразил желание уйти в отставку на фоне сообщений о плохом здоровье. Это привело к спекуляциям, что он может стремиться освободить место для своего подростка-сына раньше, чем ожидалось.
Подобная ситуация наблюдалась в 2004 году, когда в результате теракта погиб отец рамзана и дедушка адама, ахмат кадыров. На тот момент рамзану было 27 лет, а конституция Чечни позволяет избираться на должность главы республики лицу, которому исполнилось 30 и более лет.
Напомним
По данным Института изучения войны, российский диктатор владимир путин отклонил просьбу рамзана кадырова уйти в отставку с должности главы Чечни.