путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

російський диктатор володимир путін відхилив прохання глави окупованої росіянами Чечні рамзана кадирова піти у відставку з посади. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, інформує УНН.

Зазначається, що 7 травня відбулася зустріч путіна і кадирова для обговорення соціально-економічних питань Чеченської Республіки.

На завершення зустрічі кадиров подякував путіну за його позитивну оцінку зусиль чеченських сил у війні росії в Україні. Кадиров заявив, що "ми не підведемо", на що путін відповів: "Я не сумніваюся"