путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW
Київ • УНН
Російський диктатор володимир путін відхилив прохання рамзана кадирова піти у відставку з посади глави Чечні. Під час зустрічі кадиров подякував путіну за оцінку зусиль чеченських сил у війні.
російський диктатор володимир путін відхилив прохання глави окупованої росіянами Чечні рамзана кадирова піти у відставку з посади. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, інформує УНН.
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Зазначається, що 7 травня відбулася зустріч путіна і кадирова для обговорення соціально-економічних питань Чеченської Республіки.
На завершення зустрічі кадиров подякував путіну за його позитивну оцінку зусиль чеченських сил у війні росії в Україні. Кадиров заявив, що "ми не підведемо", на що путін відповів: "Я не сумніваюся"
Аналітики роблять висновок, що путін очікує, що кадиров продовжить керувати Чечнею. Про бажання піти у відставку Кадиров заявив 5 травня, але наступного дня зазначив, що санкціонувати це рішення може тільки путін.
Нагадаємо
За прогнозами Інституту вивчення війни, ймовірна відставка рамзана кадирова з посади глави окупованої росіянами Чечні "без відповідного наступника" може загрожувати стабільності режиму російського диктатора володимира путіна.
Днями стало відомо, що через загострення хвороби кадиров почав обирати собі наступника. Ним може стати його син адам, якого називають "молодою копією рамзана".
кадиров попросив звільнити його з посади голови Чечні: деталі06.05.25, 16:15 • 10938 переглядiв