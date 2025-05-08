путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

российский диктатор владимир путин отклонил просьбу главы оккупированной россиянами Чечни рамзана кадырова уйти в отставку с должности. Об этом сообщает Институт изучения войны, информирует УНН.

Отмечается, что 7 мая состоялась встреча путина и кадырова для обсуждения социально-экономических вопросов Чеченской Республики.

В завершение встречи кадыров поблагодарил путина за его положительную оценку усилий чеченских сил в войне россии в Украине. Кадыров заявил, что "мы не подведем", на что путин ответил: "Я не сомневаюсь"