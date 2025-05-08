путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин отклонил просьбу рамзана кадырова уйти в отставку с поста главы Чечни. Во время встречи кадыров поблагодарил путина за оценку усилий чеченских сил в войне.
российский диктатор владимир путин отклонил просьбу главы оккупированной россиянами Чечни рамзана кадырова уйти в отставку с должности. Об этом сообщает Институт изучения войны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 7 мая состоялась встреча путина и кадырова для обсуждения социально-экономических вопросов Чеченской Республики.
В завершение встречи кадыров поблагодарил путина за его положительную оценку усилий чеченских сил в войне россии в Украине. Кадыров заявил, что "мы не подведем", на что путин ответил: "Я не сомневаюсь"
Аналитики делают вывод, что путин ожидает, что кадыров продолжит руководить Чечней. О желании уйти в отставку Кадыров заявил 5 мая, но на следующий день отметил, что санкционировать это решение может только путин.
Напомним
По прогнозам Института изучения войны, вероятная отставка рамзана кадырова с должности главы оккупированной россиянами Чечни "без соответствующего преемника" может угрожать стабильности режима российского диктатора владимира путина.
Днями стало известно, что из-за обострения болезни кадыров начал выбирать себе преемника. Им может стать его сын адам, которого называют "молодой копией рамзана".
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