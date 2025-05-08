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путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Российский диктатор владимир путин отклонил просьбу рамзана кадырова уйти в отставку с поста главы Чечни. Во время встречи кадыров поблагодарил путина за оценку усилий чеченских сил в войне.

путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

российский диктатор владимир путин отклонил просьбу главы оккупированной россиянами Чечни рамзана кадырова уйти в отставку с должности. Об этом сообщает Институт изучения войны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 7 мая состоялась встреча путина и кадырова для обсуждения социально-экономических вопросов Чеченской Республики.

В завершение встречи кадыров поблагодарил путина за его положительную оценку усилий чеченских сил в войне россии в Украине. Кадыров заявил, что "мы не подведем", на что путин ответил: "Я не сомневаюсь"

- говорится в материале.

Аналитики делают вывод, что путин ожидает, что кадыров продолжит руководить Чечней. О желании уйти в отставку Кадыров заявил 5 мая, но на следующий день отметил, что санкционировать это решение может только путин.

Напомним

По прогнозам Института изучения войны, вероятная отставка рамзана кадырова с должности главы оккупированной россиянами Чечни "без соответствующего преемника" может угрожать стабильности режима российского диктатора владимира путина.

Днями стало известно, что из-за обострения болезни кадыров начал выбирать себе преемника. Им может стать его сын адам, которого называют "молодой копией рамзана".

кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни: детали06.05.25, 16:15 • 10938 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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