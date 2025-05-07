Відставка кадирова загрожує стабільності режиму путіна – ISW

Ймовірна відставка рамзана кадирова з посади глави окупованої росіянами Чечні "без відповідного наступника" може загрожувати стабільності режиму російського диктатора володимира путіна. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Зазначається, що кадиров допоміг подолати міжетнічну напруженість на Північному Кавказі. При цьому наразі незрозуміло, наскільки кадиров серйозно ставиться до свого прохання до путіна про відставку, оскільки "кадиров періодично висловлював бажання піти у відставку з поста глави Чеченської республіки з 2016 року та послідовно відмовлявся від цих заяв".

кадиров діяв як стабілізатор у Чеченській Республіці та в інших частинах Північного Кавказу в особливо напружені моменти з початку 2000-х років, особливо в моменти, які могли становити загрозу для стабільності режиму путіна. Смерть або відхід кадирова з посади, якщо це станеться під час або одразу після війни в Україні, може залишити інтереси путіна на Північному Кавказі без захисту - прогнозують аналітики.

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На їхню думку, найбільш імовірним кандидатом на посаду нового глави Чечні є його 17-річний син адам.

"кадиров призначав адаму вигідні зустрічі, організовував зустрічі між адамом і путіним і, як видається, віддавав перевагу йому як спадкоємцю над своїм старшим сином ахматом кадировим. Відомо, що адамкадиров розпалив міжнаціональну напругу після того, як у вересні 2023 року з’явилися кадри, на яких адам б’є затриманого чоловіка, звинуваченого в спаленні Корану - вчинок, за який рамзан кадиров похвалив і згодом винагородив його", - зазначають в ISW.

Нагадаємо

За даними російських ЗМІ, глава Чечні рамзан кадиров попрохав, щоб його звільнили з даної посади. За словами кадирова, він сам прохає кремль, щоб його звільнили з посади голови республіки, і сподівається, що його прохання підтримають.

Днями стало відомо, що через загострення хвороби кадиров почав обирати собі наступника. Ним може стати його син адам, якого називають "молодою копією рамзана".

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