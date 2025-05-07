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Шахед-136

Відставка кадирова загрожує стабільності режиму путіна – ISW

Київ • УНН

 • 5094 перегляди

Відставка кадирова з посади глави Чечні без наступника може загрожувати стабільності режиму путіна. Найбільш імовірним кандидатом на посаду є його 17-річний син адам.

Відставка кадирова загрожує стабільності режиму путіна – ISW

Ймовірна відставка рамзана кадирова з посади глави окупованої росіянами Чечні "без відповідного наступника" може загрожувати стабільності режиму російського диктатора володимира путіна. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кадиров допоміг подолати міжетнічну напруженість на Північному Кавказі. При цьому наразі незрозуміло, наскільки кадиров серйозно ставиться до свого прохання до путіна про відставку, оскільки "кадиров періодично висловлював бажання піти у відставку з поста глави Чеченської республіки з 2016 року та послідовно відмовлявся від цих заяв".

кадиров діяв як стабілізатор у Чеченській Республіці та в інших частинах Північного Кавказу в особливо напружені моменти з початку 2000-х років, особливо в моменти, які могли становити загрозу для стабільності режиму путіна. Смерть або відхід кадирова з посади, якщо це станеться під час або одразу після війни в Україні, може залишити інтереси путіна на Північному Кавказі без захисту

- прогнозують аналітики.

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На їхню думку, найбільш імовірним кандидатом на посаду нового глави Чечні є його 17-річний син адам.

"кадиров призначав адаму вигідні зустрічі, організовував зустрічі між адамом і путіним і, як видається, віддавав перевагу йому як спадкоємцю над своїм старшим сином ахматом кадировим. Відомо, що адамкадиров розпалив міжнаціональну напругу після того, як у вересні 2023 року з’явилися кадри, на яких адам б’є затриманого чоловіка, звинуваченого в спаленні Корану - вчинок, за який рамзан кадиров похвалив і згодом винагородив його", - зазначають в ISW.

Нагадаємо

За даними російських ЗМІ, глава Чечні рамзан кадиров попрохав, щоб його звільнили з даної посади. За словами кадирова, він сам прохає кремль, щоб його звільнили з посади голови республіки, і сподівається, що його прохання підтримають.

Днями стало відомо, що через загострення хвороби кадиров почав обирати собі наступника. Ним може стати його син адам, якого називають "молодою копією рамзана".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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