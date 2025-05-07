Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW
Киев • УНН
Отставка кадырова с должности главы Чечни без преемника может угрожать стабильности режима путина. Наиболее вероятным кандидатом на должность является его 17-летний сын адам.
Вероятная отставка рамзана кадырова с должности главы оккупированной россиянами Чечни "без соответствующего преемника" может угрожать стабильности режима российского диктатора владимира путина. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что кадыров помог преодолеть межэтническую напряженность на Северном Кавказе. При этом пока неясно, насколько кадыров серьезно относится к своей просьбе к путину об отставке, поскольку "кадыров периодически выражал желание уйти в отставку с поста главы Чеченской республики с 2016 года и последовательно отказывался от этих заявлений".
кадыров действовал как стабилизатор в Чеченской Республике и в других частях Северного Кавказа в особо напряженные моменты с начала 2000-х годов, особенно в моменты, которые могли представлять угрозу для стабильности режима путина. Смерть или уход кадырова с должности, если это произойдет во время или сразу после войны в Украине, может оставить интересы путина на Северном Кавказе без защиты
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По их мнению, наиболее вероятным кандидатом на должность нового главы Чечни является его 17-летний сын адам.
"кадыров назначал адаму выгодные встречи, организовывал встречи между адамом и путиным и, как представляется, отдавал предпочтение ему как наследнику над своим старшим сыном ахматом кадыровым. Известно, что адамкадыров разжег межнациональную напряженность после того, как в сентябре 2023 года появились кадры, на которых адам бьет задержанного мужчину, обвиненного в сожжении Корана - поступок, за который рамзан кадыров похвалил и впоследствии вознаградил его", - отмечают в ISW.
Напомним
По данным российских СМИ, глава Чечни рамзан кадыров попросил, чтобы его освободили с данной должности. По словам кадырова, он сам просит кремль, чтобы его освободили с должности главы республики, и надеется, что его просьбу поддержат.
На днях стало известно, что из-за обострения болезни кадыров начал выбирать себе преемника. Им может стать его сын адам, которого называют "молодой копией рамзана".
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