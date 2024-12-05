кадыров раскритиковал путинских силовиков и заявил об их неэффективности
Киев • УНН
рамзан кадыров публично раскритиковал руководителей мвс и Следственного комитета рф, заявив об их некомпетентности. Он также выступил в защиту мигрантов-мусульман, демонстрируя независимость от федеральных властей.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров инициировал конфликт с путинскими силовиками, заявив, что они «не на своем месте», пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформациии.
Детали
Глава российского региона Чечня заявил, что назначенные Путиным председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев «не на своих местах» и «не выполняют качественно задачи президента».
К тому же кадыров высказался о мигрантах-мусульманах, назвав их «братьями» и жестоко раскритиковал репрессии властей против них.
кадыров все чаще демонстрирует свою фактическую независимость от федеральной власти рф. Развязав войну против Украины, Путин все больше теряет контроль над собственными мусульманскими республиками, что увеличивает риски новых межнациональных конфликтов
Напомним
Украинский дрон снанес удар по зданию полка полиции спецназначения имени ахмата кадырова в грозном. рамзан кадыров подтвердил атаку.