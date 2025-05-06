кадиров попросив звільнити його з посади голови Чечні: деталі

Голова окупованої росіянами Чечні рамзан кадиров попрохав, щоб його звільнили з даної посади. Про це повідомили російські "ЗМІ" і Telegram-пабліки, передає УНН.

Деталі

За словами кадирова, він сам прохає кремль, щоб його звільнили з посади голови республіки. Він сподівається, що його прохання підтримають.

Інформацію на цю тему з інших джерел він називає "чутками".

Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоби мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення – заявив кадиров.

Додатково

рамзан кадиров є очільником окупованої росіянами Чечні з 2000-х років: він отримав фактичну владу в регіоні після загибелі свого батька, ахмата кадирова. Його вбили 9 травня 2004 року у Грозному під час святкування дня перемоги у Другій світовій війні: під трибуну, де знаходився кадиров-старший, заклали вибухівку.

З 2005 по 2006 рік рамзан кадиров очолював уряд Чечні, у 2007 році став президентом республіки. У 2011 році цю посаду перейменували на "голова Чеченської республіки".

Під час першої російсько-чеченської війни 1994-1996 року, що завершилась фактичною незалежністю Чеченської Республіки Ічкерія і виведенням звідти федеральної армії, кадирови виступали проти москви, однак з початком другої російсько-чеченської війни (1999 рік – ред) вони перейшли на бік росіян.

Нагадаємо

Через загострення хвороби рамзана кадирова, він почав обирати собі наступника. Ним може стати його син адам, якого називають "молодою копією рамзана".