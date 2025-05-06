кадиров попросив звільнити його з посади голови Чечні: деталі

$41.600.11
47.190.13
ukenru
З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту
Ексклюзив
13:27 • 8544 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

12:34 • 17376 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 42723 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
10:24 • 35931 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
09:43 • 74781 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 51586 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 53635 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 100182 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 48189 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 41182 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+13°
2.5м/с
55%
749 мм
Популярнi новини

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 73444 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 55597 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

6 травня, 08:09 • 50167 перегляди

Шахраї видають себе за "Ощадбанк": ЦПД повідомляє про нову схему обману українців

08:32 • 14565 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 35865 перегляди
Публікації

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 42723 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 74781 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 100182 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 122628 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 193858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

13:46 • 1662 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 36129 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 55869 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 73695 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 29049 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

кадиров попросив звільнити його з посади голови Чечні: деталі

Київ • УНН

 • 3212 перегляди

рамзан кадиров, очільник окупованої Чечні, заявив про прохання до кремля звільнити його з посади, сподіваючись на підтримку. кадиров керує Чечнею з 2000-х, після загибелі батька.

кадиров попросив звільнити його з посади голови Чечні: деталі

Голова окупованої росіянами Чечні рамзан кадиров попрохав, щоб його звільнили з даної посади. Про це повідомили російські "ЗМІ" і Telegram-пабліки, передає УНН.

Деталі

За словами кадирова, він сам прохає кремль, щоб його звільнили з посади голови республіки. Він сподівається, що його прохання підтримають.

Інформацію на цю тему з інших джерел він називає "чутками".

Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоби мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення

 – заявив кадиров.

Додатково

рамзан кадиров є очільником окупованої росіянами Чечні з 2000-х років: він отримав фактичну владу в регіоні після загибелі свого батька, ахмата кадирова. Його вбили 9 травня 2004 року у Грозному під час святкування дня перемоги у Другій світовій війні: під трибуну, де знаходився кадиров-старший, заклали вибухівку.

З 2005 по 2006 рік рамзан кадиров очолював уряд Чечні, у 2007 році став президентом республіки. У 2011 році цю посаду перейменували на "голова Чеченської республіки".

Під час першої російсько-чеченської війни 1994-1996 року, що завершилась фактичною незалежністю Чеченської Республіки Ічкерія і виведенням звідти федеральної армії, кадирови виступали проти москви, однак з початком другої російсько-чеченської війни (1999 рік – ред) вони перейшли на бік росіян.

Нагадаємо

Через загострення хвороби рамзана кадирова, він почав обирати собі наступника. Ним може стати його син адам, якого називають "молодою копією рамзана".

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Brent
$61.74
Bitcoin
$93,942.40
S&P 500
$5,595.13
Tesla
$273.02
Газ TTF
$34.63
Золото
$3,399.71
Ethereum
$1,775.28