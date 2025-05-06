кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни: детали
Киев • УНН
рамзан кадыров, глава оккупированной Чечни, заявил о просьбе к кремлю освободить его от должности, надеясь на поддержку. кадыров руководит Чечней с 2000-х, после гибели отца.
Глава оккупированной россиянами Чечни рамзан кадыров попросил, чтобы его освободили с данной должности. Об этом сообщили российские "СМИ" и Telegram-паблики, передает УНН.
Детали
По словам кадырова, он сам просит кремль, чтобы его освободили с должности главы республики. Он надеется, что его просьбу поддержат.
Информацию на эту тему из других источников он называет "слухами".
Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили с должности. У другого будут свои инициативы, свое видение
Дополнительно
рамзан кадыров является главой оккупированной россиянами Чечни с 2000-х годов: он получил фактическую власть в регионе после гибели своего отца, ахмата кадырова. Его убили 9 мая 2004 года в Грозном во время празднования дня победы во Второй мировой войне: под трибуну, где находился кадыров-старший, заложили взрывчатку.
С 2005 по 2006 год рамзан кадыров возглавлял правительство Чечни, в 2007 году стал президентом республики. В 2011 году эту должность переименовали в "глава Чеченской республики".
Во время первой российско-чеченской войны 1994-1996 года, завершившейся фактической независимостью Чеченской Республики Ичкерия и выводом оттуда федеральной армии, кадыровы выступали против москвы, однако с началом второй российско-чеченской войны (1999 год – ред) они перешли на сторону россиян.
Напомним
Из-за обострения болезни рамзана кадырова, он начал выбирать себе преемника. Им может стать его сын адам, которого называют "молодой копией рамзана".