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кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни: детали

Киев • УНН

 • 1936 просмотра

рамзан кадыров, глава оккупированной Чечни, заявил о просьбе к кремлю освободить его от должности, надеясь на поддержку. кадыров руководит Чечней с 2000-х, после гибели отца.

кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни: детали

Глава оккупированной россиянами Чечни рамзан кадыров попросил, чтобы его освободили с данной должности. Об этом сообщили российские "СМИ" и Telegram-паблики, передает УНН.

Детали

По словам кадырова, он сам просит кремль, чтобы его освободили с должности главы республики. Он надеется, что его просьбу поддержат.

Информацию на эту тему из других источников он называет "слухами".

Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили с должности. У другого будут свои инициативы, свое видение

 – заявил кадыров.

Дополнительно

рамзан кадыров является главой оккупированной россиянами Чечни с 2000-х годов: он получил фактическую власть в регионе после гибели своего отца, ахмата кадырова. Его убили 9 мая 2004 года в Грозном во время празднования дня победы во Второй мировой войне: под трибуну, где находился кадыров-старший, заложили взрывчатку.

С 2005 по 2006 год рамзан кадыров возглавлял правительство Чечни, в 2007 году стал президентом республики. В 2011 году эту должность переименовали в "глава Чеченской республики".

Во время первой российско-чеченской войны 1994-1996 года, завершившейся фактической независимостью Чеченской Республики Ичкерия и выводом оттуда федеральной армии, кадыровы выступали против москвы, однако с началом второй российско-чеченской войны (1999 год – ред) они перешли на сторону россиян.

Напомним

Из-за обострения болезни рамзана кадырова, он начал выбирать себе преемника. Им может стать его сын адам, которого называют "молодой копией рамзана".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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