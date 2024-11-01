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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кадыров готовит 84 тысячи «добровольцев» для отправки в Украину: что известно

Кадыров готовит 84 тысячи «добровольцев» для отправки в Украину: что известно

Киев  •  УНН

14:00 • 6107 просмотра

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Глава Чечни планирует отправить на фронт 84 тысячи кадыровцев. Параллельно на полигонах Курщины проходят подготовку более 3 тысяч наемников из КНДР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится отправить 84 тысячи кадыровцев в Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Кадыров заявил, что Чечня выполнила все задачи кремля и собрала 84 тысячи «добровольцев» для войны против Украины. Он подчеркивает, что люди должны быть ему благодарны за это

- информирует ЦНС.

Отмечается, что тем временем москва все больше испытывает трудности из-за затяжной войны, и «пушечного мяса» не хватает.

«Марионеточный режим использует любую возможность, чтобы отправить чеченцев и другие нацменьшинства рф на фронт, служа безумным амбициям Путина. Более 3 тыс. наемников из КНДР уже проходят боевую подготовку на Курщине, преимущественно ночью, на ряде полигонов», - говорится в сообщении.

Дополнение

31 октября Госсекретарь США Блинкен сообщил о переброске 8000 северокорейских военных в Курскую область.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украине известно, что ведутся договоренности о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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