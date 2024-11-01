Кадыров готовит 84 тысячи «добровольцев» для отправки в Украину: что известно

Глава Чечни планирует отправить на фронт 84 тысячи кадыровцев. Параллельно на полигонах Курщины проходят подготовку более 3 тысяч наемников из КНДР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится отправить 84 тысячи кадыровцев в Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН. Кадыров заявил, что Чечня выполнила все задачи кремля и собрала 84 тысячи «добровольцев» для войны против Украины. Он подчеркивает, что люди должны быть ему благодарны за это - информирует ЦНС. Отмечается, что тем временем москва все больше испытывает трудности из-за затяжной войны, и «пушечного мяса» не хватает. «Марионеточный режим использует любую возможность, чтобы отправить чеченцев и другие нацменьшинства рф на фронт, служа безумным амбициям Путина. Более 3 тыс. наемников из КНДР уже проходят боевую подготовку на Курщине, преимущественно ночью, на ряде полигонов», - говорится в сообщении. Дополнение 31 октября Госсекретарь США Блинкен сообщил о переброске 8000 северокорейских военных в Курскую область. Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украине известно, что ведутся договоренности о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах рф.