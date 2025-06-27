17-летний Адам Кадыров официально женится. В Чечне готовят масштабную свадьбу
Киев • УНН
Адам Кадыров готовится к официальной свадебной церемонии, которая завтра состоится в селе Ахмат-Юрт. Мероприятие, которое будет включать приглашение высокопоставленных представителей с Ближнего Востока, имеет политическое значение.
В Чечне состоится официальная свадебная церемония Адама Кадырова - сына главы республики Рамзана Кадырова. По данным росСМИ, свадьбу превратили в политическое событие с участием делегаций из Ближнего Востока. В 2024 году Кадыров-младший уже заключил исламский брак, передает УНН.
Адам Кадыров женится
Имя невесты - Медни.
По словам Айшат, сейчас продолжается подготовка к свадьбе. Празднование состоится завтра в доме родителей в родовом селе Кадыровых (Ахмат-Юрте).
Как указано, подготовка к официальной свадебной церемонии Адама Кадырова началась несколько месяцев назад. По замыслу чеченских властей, "свадьба третьего сына Кадырова должна была стать грандиозным событием, в том числе и в политическом плане".
Приглашения на церемонию получили даже высокопоставленные представители из стран Ближнего Востока, например, посол ОАЭ в россии
Российские СМИ еще год назад сообщали о свадьбе тогда еще 16-летнего Адама Кадырова с дочерью чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. В 2024 году пара вроде бы заключила исламский брак (религиозный союз), а сейчас пройдет официальная церемония.
Дополнение
В 15 лет Адам Кадыров стал самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни, в начале апреля 2025 года его назначили куратором регионального отделения МВД россии, а затем и секретарем Совета безопасности республики.
В то же время Рамзан Кадыров, которому сейчас 48 лет, якобы выразил желание уйти в отставку на фоне сообщений о плохом здоровье. Это привело к спекуляциям, что он может стремиться освободить свое место для своего подростка-сына раньше, чем ожидалось.