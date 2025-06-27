17-летний Адам Кадыров официально женится. В Чечне готовят масштабную свадьбу

В Чечне состоится официальная свадебная церемония Адама Кадырова - сына главы республики Рамзана Кадырова. По данным росСМИ, свадьбу превратили в политическое событие с участием делегаций из Ближнего Востока. В 2024 году Кадыров-младший уже заключил исламский брак, передает УНН.

Адам Кадыров женится - сообщила старшая дочь Кадырова Айшат.

Имя невесты - Медни.

По словам Айшат, сейчас продолжается подготовка к свадьбе. Празднование состоится завтра в доме родителей в родовом селе Кадыровых (Ахмат-Юрте).

Как указано, подготовка к официальной свадебной церемонии Адама Кадырова началась несколько месяцев назад. По замыслу чеченских властей, "свадьба третьего сына Кадырова должна была стать грандиозным событием, в том числе и в политическом плане".

Приглашения на церемонию получили даже высокопоставленные представители из стран Ближнего Востока, например, посол ОАЭ в россии - говорится в сообщении.

Российские СМИ еще год назад сообщали о свадьбе тогда еще 16-летнего Адама Кадырова с дочерью чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. В 2024 году пара вроде бы заключила исламский брак (религиозный союз), а сейчас пройдет официальная церемония.

Дополнение

В 15 лет Адам Кадыров стал самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни, в начале апреля 2025 года его назначили куратором регионального отделения МВД россии, а затем и секретарем Совета безопасности республики.

В то же время Рамзан Кадыров, которому сейчас 48 лет, якобы выразил желание уйти в отставку на фоне сообщений о плохом здоровье. Это привело к спекуляциям, что он может стремиться освободить свое место для своего подростка-сына раньше, чем ожидалось.