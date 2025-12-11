$42.280.10
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 1556 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 2032 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 5576 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 10083 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 23407 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 18814 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 20104 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28030 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42066 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Публікації
Ексклюзиви
Ексклюзив
Обвинувальний акт щодо Кадирова направили до суду - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Кадиров організував вторгнення підконтрольних підрозділів національної гвардії рф, міністерства внутрішніх справ рф по Чеченській Республіці, міністерства оборони рф на територію України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій.

Обвинувальний акт щодо Кадирова направили до суду - Офіс Генпрокурора

Обвинувальний акт стосовно голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова направили до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

У ході розслідування установлено, що Кадиров організував вторгнення підконтрольних підрозділів національної гвардії рф,  міністерства внутрішніх справ рф по Чеченській Республіці, міністерства оборони рф на територію України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій.

За його вказівками підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з мирними жителями та порушували закони і звичаї війни, додали в Офісі Генпрокурора.

Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування.

На власному Telegram-каналі Кадиров неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію рф, тимчасову окупацію українських територій і військовослужбовців, причетних до цих злочинів.

Окрім цього, після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у м. Гудермес, обвинувачений у порушення норм міжнародного гуманітарного права наказав не брати українських військовослужбовців у полон - з мотивів помсти та з метою залякування армії України.

Також встановлено, що з жовтня 2022 року по травень 2025 року обвинувачений, усвідомлюючи ризики ударів Збройних Сил України по військових об’єктах у Чеченській Республіці, організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів рф. Це було зроблено з метою використання полонених як "живого щита" для прикриття військових об’єктів від атак. Такі дії відповідно до Римського статуту МКС є воєнним злочином.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 110,  ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини), резюмували в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

