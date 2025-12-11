Обвинувальний акт щодо Кадирова направили до суду - Офіс Генпрокурора
Обвинувальний акт стосовно голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова направили до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
У ході розслідування установлено, що Кадиров організував вторгнення підконтрольних підрозділів національної гвардії рф, міністерства внутрішніх справ рф по Чеченській Республіці, міністерства оборони рф на територію України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій.
За його вказівками підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з мирними жителями та порушували закони і звичаї війни, додали в Офісі Генпрокурора.
Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування.
На власному Telegram-каналі Кадиров неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію рф, тимчасову окупацію українських територій і військовослужбовців, причетних до цих злочинів.
Окрім цього, після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у м. Гудермес, обвинувачений у порушення норм міжнародного гуманітарного права наказав не брати українських військовослужбовців у полон - з мотивів помсти та з метою залякування армії України.
Також встановлено, що з жовтня 2022 року по травень 2025 року обвинувачений, усвідомлюючи ризики ударів Збройних Сил України по військових об’єктах у Чеченській Республіці, організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів рф. Це було зроблено з метою використання полонених як "живого щита" для прикриття військових об’єктів від атак. Такі дії відповідно до Римського статуту МКС є воєнним злочином.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини), резюмували в Офісі Генпрокурора.
