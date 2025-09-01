$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 7946 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 71006 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 54424 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 97023 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 106223 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 97307 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 81078 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35102 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24760 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55212 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
СБУ повідомила про заочну підозру рамзану кадирову

Київ • УНН

 • 90 перегляди

СБУ повідомила про заочну підозру голові Чечні кадирову. Він наказав використовувати українських полонених як "живий щит" та розстрілювати українських військових.

Служба безпеки Україпи повідомила про заочну підозру голові чеченської республіки рф рамзану кадирову, який наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для рашистів, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки рф рамзана кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Як встановило розслідування, розпорядження кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань рф проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному.

Таким чином кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.

Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну08.08.25, 19:08 • 22688 переглядiв

Нагадаємо

У серпні 2022 року слідство СБУ кваліфікувало дії фігуранта як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна