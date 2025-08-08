Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну
Київ • УНН
Родина проросійського голови чечні рамзана кадирова отримала з початку повномасштабного вторгнення в Україну майже 150 різних нагород. Найбільше має сам кадиров, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
рамзану кадирову трохи більше ніж за 41 місяць вручили 31 медаль (21,2% від кількості нагород всієї родини). Таким чином, проросійського главу чечні нагороджують в середньому раз на 40 днів.
На другому місці опинився його син адам - йому вручили 16 медалей і відзнак. Половину з них син кадирова отримав протягом двох місяців - у жовтні та листопаді 2023 року. Декілька відзнак він отримав після того, як побив у слідчому ізоляторі грозного ув'язненого микиту журавеля.
На третьому місці - дочка кадирова айшат. З лютого 2022 року вона отримала 10 нагород. При цьому значну частину нагород родини кадирових складають державні та, переважно, внутрішні нагороди чечні.
Серед них також є нагороди і відзнаки російських силових відомств (росгвардії, МВС рф і федеральної служби з виконання покарань). Крім того, кадирови мають нагороди і від очільників окупаційних "адміністрацій" на захоплених територіях України.
Нагадаємо
Проросійський голова чечні рамзан кадиров ледь не потонув на одному з турецьких курортів. Його витягнули на берег представники берегової охорони та доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.