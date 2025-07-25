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кадиров ледь не потонув у Туреччині, його госпіталізували

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Голова Чечні рамзан кадиров ледь не потонув у Бодрумі, Туреччина. Його врятували представники берегової охорони та доставили до лікарні, де йому надали допомогу.

кадиров ледь не потонув у Туреччині, його госпіталізували

Голова Чечні рамзан кадиров ледь не потонув на одному з турецьких курортів. кадирова витягнули на берег представники берегової охорони та доставили до лікарні каретою швидкої допомоги. Його життю нічого не загрожує. Про це повідомляє видання GZT.com, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався близько полудня в п’ятизірковому готелі в районі Кайнар у Бодрумі. Відомо, що рамазан кадиров увійшов у море і раптово почав задихатися. Співробітники поліції, які перебували поблизу, помітили його і викликали швидку допомогу. Бригада оперативно прибула і надала кадирову допомогу.

кадирову надали першу медичну допомогу на пляжі, а потім каретою швидкої допомоги доставили до приватної лікарні ... Він деякий час перебував під наглядом і, як повідомляється, почувається добре 

- йдеться в повідомленні.

кадиров попросив звільнити його з посади голови Чечні: деталі06.05.25, 16:15 • 11224 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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