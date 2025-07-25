кадиров ледь не потонув у Туреччині, його госпіталізували

Голова Чечні рамзан кадиров ледь не потонув на одному з турецьких курортів. кадирова витягнули на берег представники берегової охорони та доставили до лікарні каретою швидкої допомоги. Його життю нічого не загрожує. Про це повідомляє видання GZT.com, передає УНН.

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Інцидент стався близько полудня в п’ятизірковому готелі в районі Кайнар у Бодрумі. Відомо, що рамазан кадиров увійшов у море і раптово почав задихатися. Співробітники поліції, які перебували поблизу, помітили його і викликали швидку допомогу. Бригада оперативно прибула і надала кадирову допомогу.

кадирову надали першу медичну допомогу на пляжі, а потім каретою швидкої допомоги доставили до приватної лікарні ... Він деякий час перебував під наглядом і, як повідомляється, почувається добре - йдеться в повідомленні.

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