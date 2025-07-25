Кадыров чуть не утонул в Турции, его госпитализировали

Глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул на одном из турецких курортов. Кадырова вытащили на берег представители береговой охраны и доставили в больницу каретой скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает издание GZT.com, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел около полудня в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме. Известно, что Рамазан Кадыров вошел в море и внезапно начал задыхаться. Сотрудники полиции, находившиеся поблизости, заметили его и вызвали скорую помощь. Бригада оперативно прибыла и оказала Кадырову помощь.

Кадырову оказали первую медицинскую помощь на пляже, а затем каретой скорой помощи доставили в частную больницу... Он некоторое время находился под наблюдением и, как сообщается, чувствует себя хорошо - говорится в сообщении.

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