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Кадыров чуть не утонул в Турции, его госпитализировали

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул в Бодруме, Турция. Его спасли представители береговой охраны и доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Кадыров чуть не утонул в Турции, его госпитализировали

Глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул на одном из турецких курортов. Кадырова вытащили на берег представители береговой охраны и доставили в больницу каретой скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает издание GZT.com, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел около полудня в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме. Известно, что Рамазан Кадыров вошел в море и внезапно начал задыхаться. Сотрудники полиции, находившиеся поблизости, заметили его и вызвали скорую помощь. Бригада оперативно прибыла и оказала Кадырову помощь.

Кадырову оказали первую медицинскую помощь на пляже, а затем каретой скорой помощи доставили в частную больницу... Он некоторое время находился под наблюдением и, как сообщается, чувствует себя хорошо

- говорится в сообщении.

кадыров попросил освободить его от должности главы Чечни: детали06.05.25, 16:15 • 11223 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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