Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину
Киев • УНН
Пророссийский глава чечни и члены его семьи получили почти 150 наград с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сам кадыров имеет 31 медаль, его сын адам - 16, дочь айшат - 10.
Семья пророссийского главы чечни рамзана кадырова получила с начала полномасштабного вторжения в Украину почти 150 различных наград. Больше всего имеет сам кадыров, сообщают российские "СМИ", передает УНН.
Детали
рамзану кадырову чуть более чем за 41 месяц вручили 31 медаль (21,2% от количества наград всей семьи). Таким образом, пророссийского главу чечни награждают в среднем раз в 40 дней.
На втором месте оказался его сын адам - ему вручили 16 медалей и знаков отличия. Половину из них сын кадырова получил в течение двух месяцев – в октябре и ноябре 2023 года. Несколько знаков отличия он получил после того, как избил в следственном изоляторе грозного заключенного никиту журавеля.
На третьем месте - дочь кадырова айшат. С февраля 2022 года она получила 10 наград. При этом значительную часть наград семьи кадыровых составляют государственные и, преимущественно, внутренние награды чечни.
Среди них также есть награды и знаки отличия российских силовых ведомств (росгвардии, МВД рф и федеральной службы исполнения наказаний). Кроме того, кадыровы имеют награды и от глав оккупационных "администраций" на захваченных территориях Украины.
Напомним
Пророссийский глава чечни рамзан кадыров чуть не утонул на одном из турецких курортов. Его вытащили на берег представители береговой охраны и доставили в больницу каретой скорой помощи.