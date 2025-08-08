Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину

$41.460.15
15:03 • 8122 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 29468 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 43388 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 30734 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 64064 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 55087 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 42717 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 34363 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 71861 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25081 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте
8 августа, 06:38
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины
8 августа, 07:29
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
8 августа, 08:20
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
11:15
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
14:30
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Крым
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Ми-8
Хранитель

Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Пророссийский глава чечни и члены его семьи получили почти 150 наград с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сам кадыров имеет 31 медаль, его сын адам - 16, дочь айшат - 10.

Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину

Семья пророссийского главы чечни рамзана кадырова получила с начала полномасштабного вторжения в Украину почти 150 различных наград. Больше всего имеет сам кадыров, сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

рамзану кадырову чуть более чем за 41 месяц вручили 31 медаль (21,2% от количества наград всей семьи). Таким образом, пророссийского главу чечни награждают в среднем раз в 40 дней.

На втором месте оказался его сын адам - ему вручили 16 медалей и знаков отличия. Половину из них сын кадырова получил в течение двух месяцев – в октябре и ноябре 2023 года. Несколько знаков отличия он получил после того, как избил в следственном изоляторе грозного заключенного никиту журавеля.

На третьем месте - дочь кадырова айшат. С февраля 2022 года она получила 10 наград. При этом значительную часть наград семьи кадыровых составляют государственные и, преимущественно, внутренние награды чечни.

Среди них также есть награды и знаки отличия российских силовых ведомств (росгвардии, МВД рф и федеральной службы исполнения наказаний). Кроме того, кадыровы имеют награды и от глав оккупационных "администраций" на захваченных территориях Украины.

Напомним

Пророссийский глава чечни рамзан кадыров чуть не утонул на одном из турецких курортов. Его вытащили на берег представители береговой охраны и доставили в больницу каретой скорой помощи.

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Украина